ARGENTINA Y LA POLÍTICA APASIONADA

De Juan Domingo Perón y Eva Duarte hasta Javier Milei y Amalia “Yuyito” González. La atracción de los políticos a las mujeres del espectáculos y viceversa es casi tan vieja como la historia argentina y se podría decir que quizás estemos ante una tradición nacional.

El presidente sorprendió a todos esta semana cuando acudió al teatro Colón acompañado nada más y nada menos que por “Yuyito” González. Los rumores de noviazgo no tardaron en llegar y la mediática, quien carga con sospechas de romance con otro mandatario, el por entonces presidente Carlos Menem, no tardó en sembrar más suspicacias.

Si bien aclaró de entrada “no somos novios” y que solo fue una salida reconoció que “una cosa es que te invite a cenar a un restaurante, por ejemplo, y otra cosa es que lleve al Colón, a un palco a ver Carmen”. A pesar de estas aclaraciones -que poco aclaran- destacó que estuvieron muy cerca durante toda la función, “estábamos bien pegados” y ante la sorpresa de todos justificó que eso fue así porque “el palco presidencial es un poco raro para ver la obra”.

De su ex Fátima Flórez a Yuyito González, al parecer el presidente no escapa a este cliche de hombres poderosos conquistando a mujeres deseadas de la farándula. Pero como se dijo no fue el único, el arco político argentino guarda una gran cantidad de historias de amor de este tipo, no todas con final feliz, pero con gran resonancia mediática.

Si hay un mandatario que estuvo más que ligado a la farándula argentina ese es el ex presidente Carlos Menem. En el tiempo en el que estuvo en la Casa Rosada no faltaron los dichos sobre supuestos romances y el estar rodeado de famosos nacionales e internacionales solo acrecentó la leyenda de que era un gran conquistador. Incluso la propia Yuyito tuvo que desmentir una supuesta relación con el riojano luego de que saliera en todas las revistas una foto en la que se la veía sentada sobre su falda. “Fue parte de un sketch cómico” aseguró la vedette y dispersó el tema.

Pero a pesar de su fama de galán, la única relación que blanqueó el ex presidente fue la que tuvo con la ex Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco. Dos años después de dejar la presidencia de la nación, Meném y Bolocco se casaron y tuvieron a Máximo, el único hijo de la pareja. Finalmente en el 2008 se divorciaron.

Dejando de lado al caudillo riojano, hubo otro hombre del interior que supo ganarse el corazón de grandes actrices argentinas, el ex senador y ex gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

El puntano salió con las actrices Esther Goris y Leonor Benedetto. Ambas relaciones fueron blanqueadas y los enamorados se mostraban en público sin ningún problema, pero hay quienes aseguran que estas grandes intérpretes no fueron las únicas que cayeron en las redes de ”el Alberto”, sino que Andrea del Boca y Anabela Ascar también habrían salido con él. Luego de ellas quien se robó el corazón de Rodríguez Saá fue la ex top model Delfina Frers con quien salió unos cuantos años.

La actriz Soledad Silveyra, querida y recordada por grandes papeles en la televisión argentina también sucumbió ante los encantos de los hombres del poder. A finales de la década del 80 la actriz estuvo en pareja con Hernán Lombardi, con quien mantuvo una relación más que afianzada incluso llegaron a la convivencia. “Fueron tres años maravillosos”, describió “Solita” aquel noviazgo. Pero tiempo después encontraría nuevamente el amor nada más y anda menos que con el ex vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez. Estuvieron juntos casi dos años y llegaron a soñar con pasar por el altar. Tal fue la pasión de la pareja que la actriz en ese momento declaró: “No esperaba que a esta altura de mi vida iba a vivir un amor tan profundo, creo que estoy viviendo un amor muy maduro y eso es lo que me llea de paz”.

LA TORMENTOSA RELACIÓN DE LULI Y REDRADO

De la misma manera que inició, la relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado terminó de la peor manera y ahora están enfrentados en un litigio judicial por la manutención de Matilda.

El noviazgo entre la modelo y el ex presidente del Banco Central, habría comenzado en marzo del 2010, al menos en ese momento iniciaron los rumores. Pero el fulgor del inicio duró poco y en 2011 tuvieron su primer distanciamiento. En ese tiempo cada cual hizo su vida, incluso a la modelo llegó a relacionarse con Luis Miguel.

Tiempo después, en 2012 retomaron su relación y la blanquearon públicamente posando ante las cámaras en un viaje a Suiza.

En 2014 nuevamente llegaron las malas noticias y se separaron, supuestamente la decisión era definitiva. En ese momento Redrado comenzó a salir con, la por entonces alejada de la política, Amalia Granata. Al año siguiente, como si fuera el día de la marmota, Luli y Martín se reconciliaron, pero en un tono más relajado, “disfrutamos el día a día”, había confiado Luciana en aquel momento.

En 2016 otra vez cortaron. En ese momento Luli anunció que esperaba a su hija Matilda por medio de un vientre subrogado y las especulaciones sobre quién sería el padre de la nena no faltaron. Pero como en ese momento ninguno de los dos dijo nada el misterio en torno a la paternidad se acrecentó.

Las vueltas entre los dos siguieron, encuentros secretos, acusaciones de brujería por parte de la modelo contra Martín y momentos de familia feliz en los que dormían todos juntos y hacían “colecho”.

Pero como lo que mal empieza mal acaba la relación culminó en los peores términos y ahora ambos se ven las caras en la justicia en la pelea por los alimentos de Matilda.

DE LA PASIÓN A LA FAMILIA

No todos o romances de la farándula y los políticos terminan mal. Muchos de ellos se casaron, tuvieron hijos y hoy continúan compartiendo su vida.

Un ejemplo de esto son Carla Peterson y el senador Martín Lousteau, quienes son padres de Gaspar, el pequeño que ya cumplió los 11 años. Si bien la actriz reconoció que un primer momento no tenía ganas de encarar una relación, con el tiempo se enamoraron y hoy son una de las parejas más sólidas del ambiente.

Pero Carla no fue la primera mujer del medio con la que salió el economista quien supo ocupar todas las tapas de las revistas al ser el tercero en discordia entre Juana Viale y el chileno Gonzalo Valenzuela, cuando la nieta de Mirtha cursaba un embarazo. Previo a eso tuvo un extenso romance con la ex Bandana, Valeria Gastaldi, hermanastra de Juanita.

Otros que supieron construir una gran familia son Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey. La actriz y el ex gobernador de Salta contrajeron matrimonio en el 2016 en una fiesta en la provincia norteña. Inmediatamente Macedo se instaló en la provincia de origen de su marido, lugar en el que crían juntos a Isabel y Julia, sus dos nenas.

“Me casé a los siete meses que lo conocí, fue un flechazo total”, reconoció la mujer que en el último tiempo se llevo a su madre a vivir a Salta con ella. “El flechazo de él fue inmediato también. Estaba separado hacía como diez años y tenía cuatro chicos, ahora tiene seis. Qué valiente”, bromeó la actriz visiblemente enamorada.

LA LISTA INTERMIBALE

Como se dijo ya parece una tradición que los políticos se involucren con personajes de la farándula. La lista es larga y podría completarse con Diego Santilli quien estuvo en un primer momento casado con la periodista Nancy Pazos y luego con la ex modelo, Analía Maiorana; Martín Insaurralde y Jésica Cirio; Dario Lopérfido quien antes de casarse con Esmeralda Mitre salió con la música María Gabriela Epumer y con la periodista Gisela Marziotta.

Como olvidar el llamativo noviazgo de Vicky Xipolitakis y José Ottavis que tuvieron una memorable participación en el programa de Mirtha Legrand; o la relación entre el “Tata” Yofre y Adriana Brodsky.

Pero no solo las actrices conquistan a los políticos, también las periodistas. Así como Nancy Pazos conquistó a Santilli, Cristina Pérez hizo lo suyo con el ministro de Defensa Luis Petri y el jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri se casó con la periodista María Belén Ludueña.

En el plano internacional también tienen lo suyo. Por ejemplo el ex presidente francés, Nicolás Sarkozy y la modelo Carla Bruni; o el ex mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto que se casó con la actriz de telenovelas, Angélica Rivas.