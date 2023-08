Top 50 histórico: Gustavo Cerati fue elegido como uno de los mejores cantantes de la historia del rock

La edición estadounidense de la revista Billboard publicó un artículo en el que se rankearon a los grandes frontmans de las bandas de rock más relevantes de toda la historia, y en el puesto 33 quedó Gustavo Cerati, por su emblemática trayectoria como líder, cantante y guitarrista de Soda Stereo.

Su inconfundible voz, que marcó generaciones, dejó una estampa en la música latinoamericana y lo llevó ubicarse en este prestigioso ranking, en el que solo figura otro música de lengua hispana, el mexicano Rubén Albarrán (#49), de Café Tacuba.

En el listado, que se confeccionó para celebrar las siete décadas de rock, Cerati comparte el reconocimiento con otros grandes músicos de la historia. El top ten del ranking lo conforman Mick Jagger (Rolling Stones), Stevie Nicks (Fleetwood Mac), Freddie Mercury (Queen), Robert Plant (Led Zeppelin), Kurt Coabin (Nirvana), David Byrne (Talking Heads), Debbie Harry (Blondie), George Clinton (Parliament/Funkadelic), Bono (U2) y Axl Rose (Guns N' Roses).

Más atrás aparecen Robert Smith (The Cure), David Lee Roth (Van Halen), Jim Morrison (The Doors), Eddie Vedder (Pearl Jam), Janis Joplin (Big Brother & The Holding Company) y Paul McCartney (The Beatles), entre otros.

El ranking solo comprende a cantantes y líderes de grupos, es por eso que no figuran grandes vocalistas como Elvis Presley, Roy Orbison, Van Morrison, Leonard Cohen y Bruce Springsteen.

La periodista Isabel Raygoza, quien escribió sobre Cerati en el listado, destacó: “Gran líder de la banda argentina Soda Stereo, emergió en los años 80 como una figura trascendente cuya presencia en el escenario combinaba encanto y mística. Con una voz etérea, que bailaba entre la inquietante vulnerabilidad (Té para 3) y la altísima intensidad (Persiana americana)”.

“Cerati conjuró un emotivo paisaje sonoro que envolvió al público en un abrazo fascinante. Un virtuoso de la guitarra, sus dedos se deslizaban sin esfuerzo sobre las cuerdas, poseyendo la habilidad de tocar simultáneamente nuestras fibras más sensibles. Sus composiciones y maestría escénica que desafiaron géneros, junto con letras evocadoras que encendieron una profunda introspección, quedarán grabados para siempre en la historia del rock latino”, concluyó.

En la década del noventa, Soda Stereo se convirtió en la banda argentina de rock más influyente en América Latina. Tras separarse, Cerati se mantuvo como solista en ese pedestal y conquistó con su voz y sus canciones desde México hasta Chile.

Mientras daba un concierto en Caracas, Venezuela, sufió un ACV en la madrugada del domingo 16 de mayo de 2010 y luego fue trasladado a la Argentina donde permaneció internado en coma hasta su muerte ocurrida el 4 de septiembre de 2014.