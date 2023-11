Motos y rock: dos pasiones se unen en una peña, en un taller de Junín

Dos pasiones se unen en el garage de la pareja Marcela Cairo y Maximiliano Anaya, todos los meses en Junín. Las motos y el rock se conjugan en una peña en la que no falta música ni fierros. Se trata de “MM Custom Garage, Que Sea Rock”, en la que un grupo de motorockeros de la Ciudad se reúne cada mes para pasar un buen momento.

Cabe destacar que el espacio donde se realizan las reuniones es el taller mecánico en el cual Anaya lleva a cabo la tarea de personalizar motos a pedido, un arte sobre dos ruedas.

“La peña ‘MM Custom Garage, Que Sea Rock’, se fusiona la empresa de personalización de motos de mi marido, y la banda de mis hermanos de tributo a Riff”, comenzó diciendo Marcela Cairo a Democracia. “Un día al mes es la peña fuerte, y después hay una cortada de semana, un jueves, con grupos más reducidos. Se va sumando gente con los mismos gustos, que disfrutamos, que se nos pasa la noche rápido, porque cuando se te pasa el tiempo rápido la estás pasando muy bien”, expresó.

“El fin de semana pasado participamos de un evento y así te vas encontrando con gente que tiene los mismos gustos, las mismas pasiones, y lo importante es pasarla bien, vivirla, porque la vida son momentos”, destacó.

Sobre sus inicios en el mundo de la música y las motos, Cairo dijo: “Desde muy chica me gustaron las motocicletas. Nací en 1972, tengo 51 años y no era habitual que en mis 15, de aquella época, una chica resigne la fiesta de los 15 por una motocicleta, pero yo lo hice. Se conseguía muy poco, eran otras épocas y, bueno, mis padres encontraron que era lo que yo quería, una Honda CG 125. Era poco habitual ver a una mujer arriba de una moto, con cambio, con embrague, de 125 cilindradas”.

Siempre el rock and roll estuvo presente en su vida con la revista Pelo, que “llegaba de casualidad, te la traía algún que otro kiosquero; la Rolling Stone, otra llamada Rock and Pop, y mirar, y buscar, y fascinarme con Riff, Los Abuelos de la Nada y Sumo. Todas esas bandas vinieron al Newbery y las fui a ver todas. Tenía muy muy corta edad, pero no me perdí ninguna”, recordó.

“Tengo un hermano seis años menor a mí que me emociona mucho cuando lo digo porque escuchó los primeros acordes y escuchó La Espada Sagrada de Riff en un pasacasetes que tenía yo. Hoy él tiene una banda tributo a Riff que se llama Que Sea Rock, hace 17 años aproximadamente”, comentó. “Y hoy por hoy hace un tiempo ya que estoy en pareja con Maximiliano Anaya que es customizador de motocicletas. Hace el trabajo con amoladoras y ensambla, más allá que no deja nunca de hacer los services. Hacen unas cosas increíbles. Se trata de MM Custom Garage, la empresa es él y yo la relacionista pública, jefa de prensa y logística”, informó.

“Todo lo hace solo”, dijo Cairo. Y continuó: “Lo único que terciariza es el pintado de lo que es todo el chaperío, lo que es motor, de lo que es tanque y guardabarros. Es traer un motor debajo del brazo y un tanque y te hace una moto. Hace el cuadro, hace la bajada, hace todo”, subrayó.

Maximiliano heredó esta pasión de su padre, Don Anaya, que tiene más de 80 años y continúa trabajando. “Le traen motos Gileras y Puma para que ponga en marcha, porque a muchos se les queman los papeles con esos motores, pero actualmente lo buscan a él porque lo conoce de gente. Viene de familia”, concluyó.