Los ratings de los distintos debuts de "ShowMatch"

Este lunes, al término de LAM, Marcelo Tinelli debutará con el "Bailando 2023" y abrirá el ciclo con su clásico "Buenas noches América", aunque en esta oportunidad tendrá un sabor especial ya que será la primera vez que lo haga justamente en el canal América, en donde también lleva las riendas de la programación desde el mes de abril.

Para el canal de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt es toda una apuesta ya que apuntaron todos sus recursos al desembarco del conductor que supo ser líder durante décadas en las pantallas de Telefe, El Nueve y El Trece. Y si bien en las últimas temporadas el rating fue bajando considerablemente, como le sucedió a toda la televisión, hay mucha expectativa por ver cómo le irá a Tinelli con el famoso certamen de baile, luego de una temporada de "Canta conmigo ahora", que tuvo sabor a poco en materia de números.

En lo que va del mes de agosto, América tiene un promedio de 2,7 de lunes a viernes 12 a 24, que es el horario en el que se mide el rating diario. De lunes a viernes en el prime time, que es de 20 a 24, marca un promedio de 3,1 gracias a "LAM" que suele estar por encima de los 4 puntos. Luego "Noche al dente", que es el horario en el que estará Tinelli, hace poco más de 2 puntos.

La gran pregunta es cuánto medirá este año "ShowMatch" en su nuevo canal. Está claro que los debuts siempre estuvieron por encima de su promedio anual, porque genera muchísima más expectativa. Lo mismo ocurre con los finales de temporada, cuando se define a los campeones del "Bailando...". Y si bien es una realidad absoluta que la televisión abierta está muy lejos de los números que tenía hace algunos años, siempre es bueno conocer una referencia de las temporadas anteriores, para ver cómo va cambiando el consumo.

Antes de mencionar a "ShowMatch" hay que recordar que el programa de Marcelo Tinelli se llamaba "VideoMatch" y luego "El show de VideoMatch" y que estuvo desde 1991 hasta 2004 en la pantalla de Telefe. En esas épocas el rating marcaba 25, 30 y hasta 35 puntos de promedio en ese canal líder.

En 2005 Tinelli se mudó al Canal 9 que comandaba Daniel Hadad y tuvo que cambiarle el nombre al programa, por un tema de derechos, y allí nació "ShowMatch". Allí hubo humor, musicales, show del chiste y los rendidores "30 segundos de fama". El promedio del debut, que fue el 4 de abril, fue de 27,7, un número increíble para la pantalla del canal. El programa compitió con Susana Giménez en Telefe, que hizo 28,8 y con la comedia "Una familia especial" en El Trece que hizo apenas 11,9.

Al año siguiente, el 6 de abril de 2006, "ShowMatch" hizo su debut en El Trece y tuvo un promedio de 31,5 y fue, por lejos, lo más visto de ese día. El programa en esa temporada apuntó al humor, a la cobertura del Mundial de fútbol en Alemania y a un nuevo formato, "Bailando por un sueño", que en ese año llegó a tener 3 certámenes distintos.

El 16 de abril de 2007 comenzó la nueva temporada del ciclo, que tuvo ese año distintas competencias entre famosos: "Bailando...", "Cantando...", y "Patinando...". El primer programa marcó 28,3 de promedio y tuvo un pico de 31,1, aunque perdió por décimas en la competencia con Telefe que, con una gala de "Gran Hermano", hizo 29,2.

La temporada 2008 comenzó el 16 de abril y en su primer programa "ShowMatch" tuvo un promedio de 33,8 puntos, un pico de 37,7 y fue lo más visto de aquel día. El ciclo apostaba nuevamente al concurso de baile, que en esa oportunidad consagraría a Carolina "Pampita" Ardohain y a Nicolás Armengol, que en la final superaron a Laura Fidalgo y a Miguel Brandán.

El debut del ciclo en 2009, que fue el 4 de mayo, marcó el promedio más alto de la historia de "ShowMatch" con 41,5 puntos. Aquella noche el pico llegó a 46 gracias a una apertura inspirada en la por entonces exitosísima serie "Lost" y a un cuadro musical con más de 60 artistas en escena. Ese año no solo se apostó al "Bailando" sino que tuvo el regreso de "Gran Cuñado", con la consagración de Roberto Peña como Francisco De Narváez y el famoso "Alica, alicate".

El 3 de mayo de 2010 debutó la nueva temporada y si bien bajó 10 puntos respecto al año anterior, el programa logró duplicar a la competencia. Fue 31,5 puntos de promedio y un pico de 33,1 para "ShowMatch" frente a los 15,4 de "CQC" en Telefe. En aquel año el programa tuvo su clásico "Bailando por un sueño" pero además le sumó el formato "Baila Argentina", que por una cuestión de tiempo terminó en el ciclo "Sábado Show".

La temporada 2011 comenzó el 16 de mayo. En aquella noche "ShowMatch" marcó 37,1 de promedio, hizo un pico de 39 puntos y fue lo más visto del día. En aquel año el ciclo tuvo una edición de "Bailando por un sueño", y volvió a realizar una competencia de "Cantando por un sueño", que no estaba al aire desde 2007.

El debut de "ShowMatch" en 2012 fue el 11 de junio, tuvo un promedio 38,1 y un pico de 43,6 con un programa en el que sobresalió la parodia de una famosa escena de Pulp Fiction, con Florencia Peña, Dady Brieva y Jorge Rial. En aquella oportunidad logró ganarle a "Graduados", un exitazo de Telefe, que marcó 24 puntos. En el 2013 Marcelo Tinelli decidió no hacer su programa, por diferencias entre la productora Ideas del Sur y El Trece. Fue el famoso "año sabático" del conductor.

El 28 de abril de 2014 marcó el gran regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. Se esperaba un rating récord, pero finalmente el promedio fue de 30,1, el más bajo desde 2008. El pico fue de 32,7. Pero claro, hay que recordar que toda la televisión seguía perdiendo audiencia, principalmente el crecimiento del streaming, como Netflix, que había dejado de ser una plataforma que reproducía películas y series viejas para ofrecer contenido original, como "House of cards", que fue su primer éxito. La competencia aquella noche, en televisión abierta, fue "Avenida Brasil" y "Señores papis", ambos de Telefe, que hicieron 21,3 y 11,6 respectivamente.

La temporada 2015 comenzó el 11 de mayo y el promedio de aquel primer programa fue de 31,5 y el pico 35,1. Por su parte Telefe emitió un capítulo de la tira "Viudas e hijas del rock & roll", que marcó 8,8. Ese año los campeones del "Bailando..." fueron Fede Bal y Laurita Fernández.

El debut de "ShowMatch" en 2016 fue el 30 de mayo y tuvo un promedio de 34,6 y un pico de 37,6. Telefe, esa noche, programó un capítulo de la novela brasileña "Moisés y los 10 mandamientos", que hizo 15,1 y otro de la novela nacional "La Leona", que marcó 6,9. En ese año también el ciclo se basó en el certamen de baile, que consagró como campeones a Pedro Alfonso y Flor Vigna.

La noche del 29 de mayo de 2017 debutó la temporada de "ShowMatch" con 27,4 puntos y un pico de 29,2. En Telefe, mientras tanto, la novela turca "El sultán" marcó 11,0 y el programa humorístico "Noti Campi" hizo 5,4. Aquel año, el ciclo de Marcelo Tinelli tuvo un promedio anual de 20,6 puntos y logró ser lo más visto de la televisión abierta. Los campeones del "Bailando" fueron Flor Vigna y Gonzalo Gerber.

El 3 de septiembre de 2018 comenzó la nueva temporada de "ShowMatch" con un promedio de 20,9 y un pico de 22,5. La competencia que tuvo esa noche fue "100 días para enamorarse" y "Todo por mi hija" ambos de Telefe, que marcaron 13,1 y 12,6 respectivamente. El certamen del "Bailando..." de ese año lo ganaron Julián Serrano y Sofi Morandi.

En 2019 "ShowMatch" debutó el 29 de abril y tuvo un promedio de 20,6 y un pico de 22,5. Esa noche en Telefe la novela "Mi vida eres tú" marcó 10,1, mientras que "Campanas en la noche" midió 6,6. Ese año el ciclo de Tinelli no sólo apostó al "Bailando", que consagró a Nico Occhiato y a Flor Jazmin Peña, sino que también presentó nuevos formatos: "Genios de la Argentina" y "Genios de la Argentina Kids".

El 2020 será recordado como el año de la pandemia. El Covid-19 había comenzado a fines del año anterior pero la cuarentena en la Argentina arrancó el 19 de marzo y se extendió por muchísimo tiempo en nuestro país. Es por eso que Marcelo Tinelli y El Trece decidieron, por cuestiones de protocolo y de costos, no salir con el "Bailando". En su lugar la productora La Flia puso al aire "Cantando 2020" con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández.

El 18 de mayo de 2021 regresó a la pantalla con "ShowMatch". Esa noche el programa marcó 18,8 y tuvo un pico de 20,2. En Telefe, por su parte, "Doctor Milagro" hizo 15,3 y "Masterchef celebrity" midió 18,8, aunque solo compitió media hora con Tinelli, que ese año adelantó su programa a las 21 para no competir contra el reality de cocina, que tenía el rating más alto de la televisión. Ese año no hubo "Bailando" sino que el certamen se llamó "La Academia" y lo ganaron Noelia Marzol y Jonathan Lazarte. El rating del año del ciclo fue de apenas 8,7 puntos. El conductor lamentó tiempo después que el programa, por el Coronavirus, no pudiera tener tribuna e invitados, como en las temporadas anteriores.

Finalmente en 2022 Marcelo Tinelli decidió cambiar el formato. Ya no hubo "ShowMatch" ni "Bailando", sino que apostó al "Canta conmigo ahora", una versión argentina de "All Together Now", de la cadena británica BBC y que se realizó en varios países. El primer programa tuvo un promedio de 15,1 y un pico de 16,4. En esa franja, en Telefe, "La Voz Argentina" hizo 12,8. "Canta conmigo ahora" tuvo en ese año dos ediciones diferentes, la primera, que finalizó a mediados de octubre, tuvo un promedio de 9,3, mientras que el de la segunda, que finalizó el 22 de diciembre, fue de 6,3.