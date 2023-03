Papo MC es el nuevo campeón de FMS Argentina

El rapero marplatense Papo MC se consagró anoche campeón de la liga FMS Argentina tras derrotar a Larrix en la undécima y última jornada de la cuarta temporada.

Papo, a quien se le escapó el campeonato en el último suspiro de las primeras tres temporadas, llegó a la última fecha como líder en la tabla de posiciones y dependiendo de sí mismo para consagrarse.

Tras una reñida batalla definida con réplica en el C Complejo Art Media, el campeón se alzó con el trofeo y entregó algunos consejos al público: "No escuchen a nadie más que su corazón, nos vamos a morir y no se queden con esa pregunta de qué pasaba si lo intentaban. Yo lo intenté y mi sueño se materializó, voy a estar eternamente agradecido”, sostuvo.

Según los datos publicados por FMS Argentina, Papo se coronó con 27 puntos, seguido de Mecha con 26 y Larrix con 24, a la vez que en esta temporada Tata y Wolf se fueron al descenso.

El flamante campeón había anunciado tiempo atrás que seguía compitiendo en la liga porque quería retirarse del freestyle coronando su carrera con un título, por lo que la jornada de anoche pudo haber sido La última fecha de FMS Argentina tuvo también una exhibición de nivel internacional con el local G Sony frente a la española Sara Socas.