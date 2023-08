"Bav" se mostró contenta y dijo: "La verdad, es que estuve muy feliz"

Paula Sofía López tiene 16 años, es hija de Ariel López y Verónica Defago y tiene una hermana menor, Bianca López.

Entrevistada por Democracia luego de su gran logro personal en Tecnópolis, la adolescente -quien artísticamente se apoda "Bav"-, detalló: "Empecé a rapear a los 9 años, en los recreos de mi escuela, que en ese momento era la 'San José'. Posteriormente, cuando tenía 12 años, participé por primera vez en una plaza, acá en Junín, en una competencia que se llamó Desli Free. Lo que hago se llama Freestyle", destacándose que significa estilo libre en castellano.

Sobre su actuación en Villa Martelli, "Bav" López comentó: "No canté mis canciones en los Juegos Evita, fui a improvisar contra otras competidoras de diferentes provincias y la verdad, es que estuve muy feliz. No competía desde hace un año o un poco más y fue un regreso súper lindo a los escenarios. Estuve muy preocupada porque me había quedado disfónica y creía que no iba a poder competir el día de la final, pero hice lo que pude y por suerte se logró el objetivo, ya que obtuve la medalla dorada", expresó.

Finalmente, Paula Sofía López agradeció "Fundamentalmente a mis padres, por 'bancarme' en todo lo que es mi carrera musical, a la gente de la organización y a cada persona que me hizo el 'aguante'en estos días de competencia. Fue mucho el cariño que recibí y lo agradezco de corazón", cerró la jovencita que ganó la medalla dorada en Freestyle, en el marco de las competencias finales de deportes urbanos de los Juegos Nacionales "Evita" 2023.

Además, como corolario, Paula nos señaló que "Bav" se debe a las iniciales de su hermana (Bianca), de su papá (Ariel) y de su mamá (Verónica).