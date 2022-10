La impactante transformación de Zac Efron para su nueva película

Zac Efron no teme a cambiar su aspecto físico cuando se trata de trabajo. A los 34 años, ya no es el galancito de High School Musical ni uno de los guardavidas de Baywatch, y sorprendió con su impactante transformación para su nueva película. Se trata de The Iron Claw, la biopic sobre la familia Von Erich, ícono de la lucha libre profesional, en la que se pondrá en la piel de Kevin Von Erich.

Para estar a la altura de su personaje, Efron se ve más musculoso que nunca, lo que evidencia que se sometió a un entrenamiento y una dieta especial para ganar masa muscular. Además, dejó el pelo corto para lucir una media melena castaña, tal cual a la que tenía el tres veces campeón mundial en sus años dorados.

Cabe recordar que meses atrás, el actor reveló que el entrenamiento que realizó para formar parte de Baywatch: guardianes de la bahía en 2017 le produjo severas consecuencias. "Empecé desarrollando insomnio y caí en una depresión bastante dura durante mucho tiempo. Algo de aquella experiencia me quemó. Lo pasé muy mal volviendo a centrarme. Al final, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo, eso revolvió algo", contó en referencia a su exigente rutina y la dieta restrictiva que mantuvo. Afortunadamente, seis meses luego de terminar el rodaje, el actor volvió a sentirse conforme con su imagen, sin hacer locuras y por eso quiso concientizar a sus seguidores.

Por otra parte, negó haber pasado por el quirófano para cambiar las facciones de su cara. "La razón por la que mi rostro se veía diferente es por los músculos maseteros –que están en las mejillas y se usan para masticar–, están sobrecompensados ​​debido a la lesión. Los maseteros simplemente crecieron", explicó en una entrevista con Men's Health.

Estos cambios aparecieron luego de un accidente doméstico que sufrió Efron, quien se cayó mientras corría por su casa en medias y sufrió un golpe tan fuerte en la mandíbula que le provocó un desmayo. Y más allá del mal momento que pasó, no pudo ser ajeno a lo que sucedía en el plano virtual. "Mi madre fue la primera persona en decirme que Internet creía que me había hecho una cirugía plástica. Si valorara lo que otras personas piensan de mí, definitivamente no podría hacer este trabajo", reveló.