Falleció Jerry Lee Lewis, salón de la fama y leyenda del rock and roll

Jerry Lee Lewis, una de las leyendas del rock & roll, murió a los 87 años este viernes en su casa de Memphis, según informaron medios de comunicación estadounidense, tras la confirmación de su representante Zach Farnum.

El cantante, pianista y compositor, apodado "The Killer" por su carácter fuerte y su presencia sobre el escenario fue uno de los máximos exponentes del rock & roll y junto a Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry marcó la escena musical de la década del cincuenta.

Según informó Zach Farnum, el creador de éxitos como Great Balls of Fire y Whole Lotta Shakin' Goin' On falleció por causas naturales en su casa de Memphis, Tennessee. En 2019 había sufrido un accidente cerebrovascular y desde entonces pasó por varias complicaciones de salud.

Dueño de un talento excepcional y con el piano como principal aliado, Lewis fue uno de los primeros artistas en ingresar al Salón de la Fama del Rock 'n' Roll en 1986. Su influencia en los músicos era tan grande que el mismísimo John Lennon se arrodilló ante él para besarle los pies cuando lo conoció.

Lewis llenó sus álbumes de rock, gospel, country y rhythm and blues, mientras soportaba una vida a menudo llena de alcohol y drogas. Su carrera a veces se vio ensombrecida por escándalos, incluido su matrimonio con su prima Myra, de 13 años, en 1957.

Por lo general, Lewis pateaba el banco de su piano y golpeaba el teclado con un pie mientras su cabello rubio ondulado le caía sobre la cara.

Según la leyenda, Lewis una vez estuvo tan molesto porque Chuck Berry había sido elegido para cerrar un espectáculo y no él, que terminó su actuación con un movimiento que fue difícil de superar: prender fuego al piano y marcharse.

Una vida marcada por los escándalos y la tragedia

Lewis nació el 29 de septiembre de 1935 en Ferriday, Luisiana, y creció en la pobreza con dos primos también destinados a la fama: el evangelista de televisión Jimmy Swaggart y el cantante de country Mickey Gilley.

Se interesó por el piano a los 4 años y a los 10 se colaba en los bares de carretera para escuchar a intérpretes de blues. Absorbió una variedad de influencias musicales, especialmente los discos de Jimmie Rodgers que pertenecían a su padre, un granjero que fue a prisión por contrabando.

En 1957 grabó dos éxitos que encabezaron las listas de éxitos para Sun Records: Whole Lotta Shakin' Goin' On y Great Balls of Fire. Luego sumó otros hits como You Win Again, Breathless y High School Confidential.

Pero los excesos y los escándalos oscurecieron su carrera. Tuvo siete matrimonios que concluyeron en malos términos. Pero el hecho más significativo fue cuando su carrera se detuvo durante una gira de 1958 por Reino Unido. Los periodistas descubrieron que Lewis estaba casado con Myra, la hija de su bajista, quien no solo tenía 13 años sino que también era su prima. La cobertura de noticias fue tan intensamente negativa que tuvo de suspender sus actuaciones.

De vuelta en Estados Unidos, la carrera de Lewis no revivió hasta que cambió de género y grabó éxitos country como Another Place, Another Time" o What's Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me).

También atravesó las trágicas muertes de dos de sus hijos. Steve Allen Lewis se ahogó en 1962, cuando tenía 3 años; y Jerry Lee Jr. murió en un accidente automovilístico en 1973 a los 19.

Después de divorciarse de Myra a principios de la década del setenta, se casó con Jaren Pate en 1971, pero ella se ahogó en 1982. Estuvieron separados durante ocho años pero no se divorciaron.

Luego de unos meses de matrimonio, su siguiente esposa, Shawn Michelle Stevens, fue encontrada muerta por una sobredosis de drogas en su casa en 1983. Ocho meses después, comenzó otro tormentoso matrimonio con su sexta esposa, Kerrie McCarver, que duró 20 años antes de divorciarse.