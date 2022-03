Premios Oscar 2022: se celebran mañana y los transmite TNT

Hollywood se vestirá de gala para la gran temporada de los Premios Oscar 2022 que se realizará este domingo 27 de marzo en el emblemático teatro Dolby, en Los Ángeles. A continuación, todo lo que se sabe hasta el momento sobre la ceremonia más importante del séptimo arte.

Una ceremonia con tres presentadoras

Tras la renuncia de Kevin Hart, quien realizó un desafortunado comentario homofóbico, tres comediantes serán las que estén al frente de esta nueva edición. Se trata de Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, quienes fueron confirmadas como anfitrionas el 14 de febrero pasado.

Las nominaciones más importantes

Tal como sucedió en la entrega pasada, ya no será necesario que una película pase primero por una sala de cine para poder obtener el galardón. Este año, hay muchas cintas que están disponibles en plataformas de streaming (sólo hay dos que no). Estas normas, en un principio, habían cambiado con la pandemia y, de momento, se mantendrán.

Las películas nominadas a Mejor Película (el premio más importante de la ceremonia) son: “The Power of the Dog”, “Don’t Look Up”, “Belfast”, “CODA”, “Licorice Pizza”, “King Richard”, “Dune”, “West Side Story”, “Nightmare Alley” y “Drive My Car”.

Mientras que los seleccionados para competir por el premio a Mejor Actor son: Javier Bardem (“Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”).

En cuanto a las intérpretes que podrían alzarse con el galardón a Mejor Actriz, se encuentran: Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman (“The Lost Daughter”), Penélope Cruz (“Parallel Mothers”), Nicole Kidman (“Being the Ricardos”).

El público, uno de los protagonistas de la gala

Respecto a la participación de los espectadores, en esta edición, hay una categoría en la cual ellos deciden: premio al film favorito del público. Esta opción permite a cintas populares, que no tienen tanta posibilidad frente a los jurados tradicionales, de tener chances de obtener un galardón.

A través del hashtag #OscarFanFavorite en Twitter, los usuarios ubicaron sus películas e intérpretes preferidos. Si bien todavía no se conoce al ganador, las producciones que más mencionaron fueron “Spider-Man: No Way Home” (el estreno más importante del 2021) y la versión de “La Cenicienta” de Camila Cabello.

Dónde ver los premios

La ceremonia de este domingo se podrá ver por TNT -en idioma español- y por TNT Series -en idioma original- a partir de las 21 horas.

Mientras que la alfombra roja tendrá lugar a las 19.30 horas, también por TNT y TNT Series.

