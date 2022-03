Reclaman la descalificación de Mica Viciconte en MasterChef

Comenzar las grabaciones de un reality mucho antes de que salga al aire tiene sus pro y sus contras. Por un lado, permite sortear los inconvenientes que puedan surgir vinculados a la pandemia, como aislamientos y contagios de Covid-19, con tranquilidad; pero por otro, permite que se filtre información. Y aunque los participantes firman contratos de confidencialidad en los que se comprometen a no revelar detalles del rodaje hasta se vea por TV, la producción de MasterChef Celebrity se vio complicada a raíz de unas imágenes difundidas sobre Mica Viciconte.

El primero en complicar a la exCombate fue nada menos que Fabián Cubero, su pareja, quien publicó una foto en su cuenta de TikTok, en la que se ve lo ve junto a Mica vestida con el traje que usan los participantes en la gran final, y Donato De Santis -uno de los miembros del jurado- vestido de gala. Como si esto fuera poco, Rocío Marengo, amiga de la marplatense y exparticipante del certamen de Telefe también dio que hablar.

"¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal", escribió la pareja de Eduardo Fort en Instagram, dando a entender que su amiga se convirtió en una de las dos finalistas. Y aunque rápidamente borró el posteo, en diálogo con Ángel De Brito redobló la apuesta.

"Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola. Y también felicitándola por todo su paso por este certamen que es tan difícil y que ella lo dio todo, estudió tanto, y se esforzó, y estuvo jugando todo embarazada, que es más difícil", explicó desde Chile.

"Nada, me alegré y lo compartí, porque me habían informado por las redes, y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitas, si no salió, no pasó nada de eso?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, y bueno, Angelito ya me había capturado mi historia y todas las redes sociales habían hablado sobre la misma", agregó e insistió con que Viciconte se merece levantar el trofeo.

Cabe recordar que el reality terminó de grabarse hace varios días y que al igual que en las ediciones anteriores, se grabaron dos finales y solo se pondrá al aire el resultado que votaron los jurados con un escribano. Esto implica que las participantes no estén al tanto de la definición hasta que se emita, pero el caso de Viciconte hizo que los fanáticos desconfiaran y que pidieran su descalificación. Aún no se sabe qué consecuencias puede tener esta filtración, pero lo que está claro es que "Poroto" y Rocío no le hicieron ningún favor a Mica.

