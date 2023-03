Ricardo Darín estará en la entrega de los Premios Oscar

Después de ver consagrase campeón a la Argentina por tercera vez en un Mundial, el mundo del cine espera seguir con la racha vencedora y quedarse con la tercera estatuilla en la 95ª entrega de los Premios Oscar, que se realizará este domingo 12 de marzo en Los Angeles y que tiene a la película “Argentina, 1985” compitiendo en la categoría Mejor Película Internacional.

Parte del equipo ya se encuentra en Los Angeles, esperando la gran noche, pero la incógnita era qué ocurriría con el protagonista, Ricardo Darín, ya que meses atrás había dicho que no estaría presente “por cábala” porque no viajó cuando ganó “El secreto de sus ojos”, en 2010, y también él era su protagonista y sí estuvo presente en la derrota de “El hijo de la novia”.

Sin embargo, a último momento cambió su parecer y decidió unirse a sus compañeros.

“Sí, he tenido que revisar mis propias declaraciones anteriores. Por supuesto voy a ir. Mañana viajamos, tengo que acompañar la película hasta el final”, dijo el actor.

“En mi carácter de protagonista de la película y también de productor, este es un momento en que no se puede sacar el cuerpo. Hicimos un gran camino, extraordinario, glorioso y estamos todos muy felices y satisfechos, contentos de todo lo que se hizo hasta acá. Pero si se llega a dar, por esas cosas que tiene la vida, hipotéticamente, anulo mufa, sería la frutilla de la torta. Así que esperemos tener una alegría y sino, de todos modos estamos muy contentos de llegar hasta acá”, agregó Darín.

De esta forma, el actor se une a sus compañeros que ya están en Los Angeles. Peter Lanzani y el director Santiago Mitre se fotografiaron con la camiseta argentina, deseosos de traer ellos también “la tercera”, en este caso estatuilla, porque Argentina se quedó con el Oscar por “La Historia Oficial” y “El Secreto de Sus Ojos”.

Este domingo desde las 21 se podrá ver la 95ª entrega de los Premios Oscar que tiene a “Argentina, 1985” compitiendo en la categoría Mejor Película Internacional contra Close, de Bélgica; All quiet in the western front, de Alemania; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

La película dirigida por Santiago Mitre narra la tarea que realizaron los fiscales Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) para llevar a juicio a los integrantes de la Junta Militar, cuyos integrantes cometieron delitos de lesa humanidad en el período 1976-1983.