El triángulo amoroso que salpica a Nicole Neumann

Los rumores de romance entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera fueron confirmados por el piloto de Turismo Carretera: en diálogo con Intrusos (América) dijo que se estaban “conociendo” después de vivir un fin de semana juntos en Neuquén, provincia de la que él es oriundo.

El problema fue que Nicole y Urcera fueron interceptados por Micaela Álvarez Cuesta, la ex novia del corredor. Este viernes, en entrevista con Intrusos contó cómo fue el encuentro, además de dar detalles sobre su relación con José Manuel.

Primero comenzó contando que habían terminado la relación en febrero pasado. “Ahí decidimos que la relación se terminaba, que no daba para más por un montón de motivos que prefiero guardarme. Esto ya había pasado muchas veces también: nosotros cortamos pero, como ha pasado en todos estos años, hemos tenido distanciamientos en los que íbamos y volvíamos, pero siempre seguíamos viéndonos. Siempre fue confuso”, describió Micaela.

Luego de la ruptura, Álvarez Cuesta dijo haberse “sorprendido” al escuchar en televisión el rumor de que su ex estaba con Nicole Neumann. “Obviamente, estábamos separados y él podía conocer a quien quiera, como yo también lo podía hacer. Pero nosotros nos estábamos viendo. Incluso, la noche anterior a que saliera en la televisión que él había cenado con Nicole, nosotros habíamos estado juntos. Entonces yo le digo: ‘Manu, explicame un poco esto. ¿Es verdad, es mentira?’. Y él me dijo: ‘No, yo a Nicole no la conozco’. Me lo negó”, recuerda. “Él optó por mentirme, creo que no había necesidad de hacerlo. Me podría haber dicho: ‘Sí, la conocí’. Pero optó por negarla”, subrayó la joven.

Respecto al encuentro entre las partes de este triángulo de amor bizarro, Micaela dijo: “Sabía dónde estaban, dónde los podía encontrar. Lo único que quería era verlo con mis propios ojos para que la mentira se terminara de una vez por todas, y que él no tenga oportunidad de seguir mintiéndome ni hoy ni en un futuro... porque una nunca sabe. Por ahí en otras oportunidades ha pasado que ha habido rumores y, como yo no tenía pruebas de nada, elegía creerle a la persona que tenía al lado.

Desde hace seis años que somos una pareja. Entonces intentaba creer en él, porque yo era la que compartía con él todos los días de mi vida”.

El encuentro ocurrió en un barrio privado neuquino, en donde viven Micaela y la familia de Urcera: “Ellos iban en el auto, yo también y nos cruzamos de frente. Sentí la necesidad de preguntarle a ella si sabía de esta dualidad, que me veía a mí, que la veía a ella... no sé qué tipo de vínculo tendrán ellos, ellos se encargarán”, contó. Y con lágrimas en los ojos, agregó: “Me da angustia recordarlo, no fue grato. Pero me servía para poder cerrar este ciclo y dar un paso al costado”.

Pese a esto, Micaela aclaró que no tiene “ningún tipo de problema” con Nicole. “Ella no tiene nada que ver con esto. Esto pasó en otras oportunidades con otras chicas. Ninguna tiene que ver, ni me puedo embroncar con nadie que no sea él, porque es el único responsable de estas situaciones”, agregó. A la vez, dijo entre más lágrimas: “A Manu lo adoro, por eso lo elegí durante 6 años. Costó cortar el vínculo, de ambas partes. Pero lo adoro, sí”.

Otra de las cosas que Micaela reveló de ese choque fue la frase que le espetó al piloto, haciendo alusión a que su relación con Nicole coexistía con encuentros recientes entre la ex pareja: “No puedo usar la palabra en cámara, pero le dije: ‘¿Le contaste que nosotros (estuvimos juntos) el sábado?’”, dijo, dando a entender que hubo una relación sexual. ¿La reacción de Urcera? “No dijo nada. Él estaba con sus anteojos puestos, donde esconde su cara”.