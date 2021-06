El nuevo mediático

Pocos saben a ciencia cierta quién es Alexander Dimitri Caniggia. Su melliza, Charlotte, ha dicho que todo lo que hace y dice es parte de un show.

Él insiste en que no. Lo único cierto, sin embargo, es que desde que llegó a Argentina, en 2012, ha construido un personaje entre la extravagancia, la arrogancia y la singularidad que lo ha llevado a estar en todas partes: en los medios, en las redes, en las conversaciones. Es el nuevo personaje de los medios que opina de todo y todos opinan de él.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fueron una de las parejas más mediáticas de los `90. Entre el lujo y la ostentación, Nannis se encargaba de mostrar la vida con su esposo en Italia, dando entrevistas para decir cosas como esta: “Baño a mi perro en agua mineral. Compro dos docenas de botellas y lo bañamos así, para que no se le caiga el pelo”, o como esta: “Mis hijos se divierten tirando huevos por la ventana”. También para contar que su esposo le era infiel y lo sabía, que ella era infiel y él también lo sabía, que se perdonaban todo estando en la cama.

Alexander y Charlotte, mellizos, nacieron en Argentina en 1993. Tienen un hermano mayor que tiene un perfil bajísimo. Crecieron viajando por el mundo, viviendo en países diferentes dependiendo del contrato de su padre. Pasaron por Portugal, por Italia, por Escocia y se instalaron en Marsella, Francia. Alex quiso ser jugador de fútbol hasta que se dio cuenta de que lo iban a comparar con su padre, un delantero veloz que jugaba con Diego Maradona y salió subcampeón del mundo en Italia `90. Y entonces no quiso ser nada más.

En 2012, un amigo de la familia lo fue a buscar a la secundaria para decirle que tenía que viajar a Buenos Aires y participar de un certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. Él dijo que sí solo porque cualquier opción le parecía mejor que estudiar.

Llegó a Bailando por un sueño y, con el rostro sin expresión, le dijo a Tinelli que no lo conocía, que no conocía a nadie de ese programa salvo a Aníbal Pachano, que lo miraba porque su ropa era especial. Desde entonces nunca más se fue de Argentina aunque, antes de la pandemia, dijo que viajaba una vez por mes a Europa. Participó de Cantando por un sueño en 2020 y renunció antes de que lo eliminaran.

Este año fue parte de Masterchef Celebrity, uno de los realities más populares del, país. Allí cocinó platos que conoció alrededor del mundo, usó ingredientes que no sabe cómo se llaman y dijo que todos sus compañeros son unos barats, que él es el Zeus de la cocina. El programa de Telefé le dio el puntapié final que le faltaba para ganar popularidad. Estar en el reality más visto de la TV no es poca cosa, aunque renunció porque estaba “cansado”.

Desde siempre fue polémico en sus declaraciones, pero pocos le daban lugar. Sin embargo ahora Alex es el nuevo personaje mediático que está en boca de todos.

En octubre del año apsado dio una entrevista a Julián Weich y Carolina Papaleo en la que , como siempre, con cortas declaraciones dejó entrer algo más de su personaje.

Respondió cosas como “no tomo, no fumo, no me drogo, voy a ser un viejo re loco, bien facha” o “yo soy normal” o “una vez intenté rezar en Tailandia y pedí un novio para mi hermana y una mansión en New York, eso no es ser inmaduro” o “voy a hacer un streaming para enseñarle a los barats a ser más pijudos: es ser una raza superior, tener facha, ropa, mujeres, viajes, lujo”. Calro que estando en MasterChef se vieron algunas cosas más. Sus ex compañeros hablaron de él y se viralizó un video donde saluda cariñosamente a una nena que lo espera a la salida del canal.

En el video viral compartido por la locutora Marcela Godoy a través de su cuenta de Twitter se ve a Alex saludar con dulzura a la niña que le ofrece un chocolate y le pide que diga “sape” la frase que el mediático convirtió en su sello personal durante su participación en la segunda temporada del reality transmitido por Telefé. “Hola, ¿cómo estás? ¿Esto es para mí? Ay, gracias. Más linda. Sos una princesa hoy”, le dice Alex a su pequeña fan que aprovechó el encuentro con su ídolo para expresarle que lo quería mucho, manifestación de cariño que el participante de MasterChef Celebrity respondió con un “yo también”.

El video compartido por la cuenta @unaboludaqopina fue replicado rápidamente por cientos de usuarios, lo que -además de provocar que Alex Caniggia se convirtiera en tendencia en la red social del pajarito- también generó algunas críticas hacia el mediá- tico que aparece en el audiovisual sin barbijo.

Amores y odios

La noche del domingo pasado se concretó la tan anunciada descalificación de Alexander Caniggia de MasterChef Celebrity 2, luego de que el mellizo de Charlotte faltara a la gala de eliminación. A tres semanas de que se filtrara el escándalo, Virginia Gallardo hizo una enfática reivindicación del hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

Simpatizante confesa del excéntrico mediático, la panelista de Intrusos afirmó: “Termino confirmando que es un genio”. Como Adrián Pallares la contradijo, Virginia se explayó: “Si era fanática, después de la jugada que hizo ayer no solo por el faltazo del que no estoy de acuerdo, soy más fanática. Él juega para él e hizo un streaming en vivo viendo el programa de donde lo descalificaron. Por supuesto, dio su versión de que no lo descalificaron, sino que renunció”.

En cuanto a la transmisión por Twich, Virginia Gallardo contó que para Alex Caniggia es un negocio por el que cobró gracias a sus miles de seguidores, y razonó que eso solo incrementa su fama: “Al día de hoy Viacom Telefé lo está buscando para hacer otro tipo de producto. Tiene un montón de otras propuestas, pero eso (la transmisión en vivo por redes) es lo que se viene. Tenemos al Kun Agüero, al que le sobra dinero y carrera pero está en streaming porque es lo que se viene. Los adolescentes están a full, es el nuevo negocio”.

Tras el filoso intercambio entre Charlotte Caniggia y Pampita, fueron varias las figuras mediáticas del mundo del espectáculo que se pronunciaron a favor de una u otra. Una de ellas fue Alex Caniggia, que en redes sociales saltó en defensa de su hermana y le lanzó un polémico comentario a la jurado de La Academia 2021.

De eso hablaban en Los ángeles de la mañana cuando Ángel De Brito destacó la amistad que el influencer tiene con Marcelo Tinelli y su familia, lo que podría generar que Alex formara parte de Showmatch en las próximas semanas. “Él dijo que Caniggia es amigo de su hijo y que le gustaría que se sumara al programa.

De hecho, debutó en el Bailando cuando era mudo”, explicó el conductor. “Cuando no tenía dientes. Era mudo porque no tenía dientes y no abría la boca por eso”, sentenció Mariana Brey. “Me acuerdo que ninguno de los dos hablaba”, sumó Ángel. Consultada la panelista sobre si no tenía ni un diente, ella expresó: “Sí, pero tenía todos los dientes hechos mier…”.

Sin embargo, hace unas semanas, Carmen Barbieri dio fe de que en realidad él es un buen muchacho. Por eso, la actriz fue tan cálida en su reivindicación del siempre polémico mellizo de Charlotte.

El halago al hijo menor de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis vino a cuento de que Marcelo Polino recordó en Flor de Equipo la vez que Carmen se había enojado con él porque le había sacado una crema. “Me había olvidado de eso, pero él me puede robar lo que quiera porque me divierte tanto…”, afirmó Barbieri Con una sonrisa en su rostro y ojos brillosos, la capocómica enfatizó: “Es divertido, es educado, es cariñoso…

Él hace un personaje, pero es bárbaro (como persona). Es re educado, muy bien educado por sus padres. Los conozco desde chiquitos”.

Al final, más allá de la sorpresa de Nancy Pazos por cómo sería la verdadera personalidad de Alexander Caniggia, Marcelo Polino suscribió la opinión de Carmen Barbiri respecto de que el mellizo “es muy educado”.

Sea como sea, el mellizo Caniggia supo construir su personaje y hoy todos hablan de él.