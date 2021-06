La salud de Susana Sin poder hablar y con un “dolor horrible”

Apenas trascendió la noticia de que Susana Giménez se había contagiado coronavirus, a través de un tuit que emitió Ángel De Brito desde su cuenta oficial en la red social, la palabra de la diva es una de las más buscadas.

La diva, sin embargo, no dijo casi nada: buscada por todos los medios, por la noche le respondió escuetamente a Luis Novaresio, y le contó que “saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”.

Lo mismo que había dicho su hermano Patricio, en la noche del miércoles, día en el que se supo que la conductora dio positivo (al igual que su hija, Mercedes Sarrabayrouse).

El contagio de Su, por ser una de las personalidades más famosas de Argentina, causó gran revuelo y no solamente por tratarse de ella, sino porque la blonda estrella ya había recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer: la primera inoculación había sido el 24 de abril y la segunda, el pasado 3 de junio.

“Tienen un presidente fantástico. Es un país distinto”, había sido una de las declaraciones de Giménez a los medios presentes en el lugar, al arribar al vacunatorio en el Campus de Maldonado, alabando a Luis Lacalle Pou, algo que no cayó muy bien por estos lares. Además, la diva de los teléfonos se sacó las fotos pertinentes con el personal de salud a cargo del operativo de vacunación.

Apenas se supo que su hisopado fue positivo, desde “Telefe Noticias”, el informativo del canal que la tiene como figura, Rodolfo Barili, el conductor del envío, comentó que “Susana está en su casa de Uruguay. Tiene algunos síntomas, pero está superando bien”. Por su parte, su colega Cristina Pérez añadió que la artista “dio positivo un mes y medio después de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer y muy pocos días después de recibir la segunda”.

En el canal de enfrente, al mismo tiempo, el periodista y médico Nelson Castro aseguraba en “Telenoche” que la diva debería cursar la enfermedad “de forma leve, sin complicaciones”