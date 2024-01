Junín está en alerta por la encefalitis equina: hay seis contagios confirmados

Los casos de encefalitis equina en humanos registran un aumento en Junín y la región, por lo que las autoridades sanitarias mantienen reuniones para unificar protocolos y campañas con las medidas de prevención frente a la enfermedad que transmite el mosquito.

Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud del municipio, afirmó a Democracia que, en total, hay once cuadros registrados, pero solo seis están confirmados.

Entre las personas que están siendo asistidas por la enfermedad hay un juninense, que permanece en grave estado de salud, según precisaron fuentes médicas a Democracia.

“Generalmente los pacientes provienen de la región, con síntomas y sospechas de la enfermedad, los cuales, pasados los días, puede confirmarse o no”, señaló la médica. Y agregó que las atenciones se realizan en el Hospital Interzonal y en las clínicas.

Respecto al número de casos que se declararon hasta ayer, la doctora dijo: “De personas que residen en Junín, hubo cuatro sospechosos, uno confirmado e internado; otro dio un resultado no conclusivo, es decir, que hay que repetir las muestras en 15 días para poder confirmarlo o descartarlo, y dos siguen como sospechosos, todavía no se confirmaron”.

“Gente que no es de Junín, pero tiene relación con el lugar de internación, hay siete que se sospecharon. De los siete, cinco se confirmaron, uno es no conclusivo y uno solo quedó como sospechoso a la espera de resultados. Los provenientes de la región es gente del sur de Santa Fe, Bragado, Los Toldos, entre otros”, detalló.

Prevención

Entre las medidas de prevención, la especialista dijo que lo principal es cuidarse de los mosquitos mediante el uso de repelentes, colocarse ropa que cubra el cuerpo cuando uno va a la zona rural. “Este mosquito tiene un hábito más bien rural, por eso pica en esos espacios”, comentó.

“No hay otra medida para tomar –afirmó- porque verdaderamente la fumigación no es una medida efectiva, dura poco el efecto, es decir, es rociar con mucho veneno para poco efecto sobre el mosquito, mata el mosquito adulto en vuelo, no mata las larvas. La fumigación reiterada termina produciendo resistencia a los repelentes por parte de los mosquitos, entonces acotaríamos recursos que después son importantes para otras cosas. Sí está indicado fumigar cuando aparece un caso sospechoso, se va a fumigar al lugar. Eso se denomina control de foco y se hace tanto en casos de humanos como de caballos”.

Notificaciones

La doctora Gabriela Franchi advirtió un problema respecto a la enfermedad en los caballos y es que no se está notificando. “Si Senasa no se entera y Zoonosis, tampoco, no hay cómo ir a fumigar. Entonces, es importante que aquella persona que tiene caballos y ve a alguno con síntomas, haga la consulta al veterinario y que este haga la denuncia al Senasa, o que la misma persona pueda acercarse al Senasa y dar aviso”, dijo.

Los síntomas de la encefalitis equina son: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, confusión o alteración del estado mental, convulsiones y debilidad muscular.

Región

Como informó este diario, esta semana hubo una reunión sobre la encefalitis equina en la Región Sanitaria III. La directora ejecutiva, Lucrecia López, participó de un encuentro clave con representantes de diferentes municipios para analizar la situación epidemiológica y desarrollar estrategias de acción y comunicación frente a la encefalitis equina.

Entre los participantes estuvieron representantes de áreas de la salud de Lincoln, Chacabuco, Bragado, Alberti, Ameghino, Junín, gente de Zoonosis Municipal, Secretaría Ambiental, Policía Ecológica y del Hospital provincial HIGA de Junín.

En la oportunidad se compartieron experiencias y enfoques para abordar casos confirmados, promoviendo la colaboración entre municipios y sectores clave.

No trascendieron informes sobre la cantidad de casos de Encefalitis Equina del Oeste en la jurisdicción de la Región Sanitaria III.