Adrián Barilari “Siempre pensé que el tango de los años 30 es el heavy metal de los 80”

Es la voz de Rata Blanca, pero Adrián Barilari se define, antes que nada, como “un cantante”. En ese rol es que hace rato lleva adelante su carrera solista, probando su voz tomando cierta distancia del heavy metal, pero nunca tanta como ahora, con su nuevo EP, lanzado ayer: “Barilari x 3” muestra la voz del artista junto a tres bandas distintas, en tres formatos distintos, en tres estilos diferentes.

Tres facetas diferentes, una por tema: “Fue una manera de mostrar que yo me dedico a cantar, que es lo que hago desde chico”, dice Barilari, en diálogo con EL DIA. En el disco entona “Todavía no encontré lo que estoy buscando”, cover de U2, y “Egoman”, tema heavy: estas dos transitan los caminos rockeros a los que Barilari ya ha puesto voz, pero el artista revela una cara desconocida en el tercer tema del EP, “Sur”, el mítico tango de Troilo y Manzi. Sí: Barilari canta tango. “Después de muchísimos años, me animé a hacerlo a nivel profesional”, cuenta el cantante. “La vida me dio la oportunidad de mostrarme como músico cantando heavy metal, yo siempre quise ser cantante y el heavy me dio la oportunidad. Pero con el tiempo, me he abierto a otros géneros, dejar de lado los pruritos que hay en el rock o el metal. No me gusta limitarme en la música, porque la música no limita, el que se limita es uno”, explica.

Y cuenta que, en realidad, cantar tango es para él volver a la infancia. “No digo que sea un eximio cantante de tango, quizás soy un poco caradura… Pero me lanzo porque son mis raíces, es lo que llevo en las entrañas”, afirma. “En 30 años de carrera profesional, y en más de 50 como cantante, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero no me he olvidado de mis raíces: yo aprendí a cantar con el tango, desde los 5 años canto tango, en principio como un juego pero luego fue algo serio”. Ahora, dice Barilari, “tengo 61 años, he hecho muchísimo, y creo que llegó el momento de poder darme el gusto, y de cumplir la promesa que le hice a mi tío”, el hombre que lo inició en el canto, y en el tango. “Mi tío era bandoneonista, a mi me gustaba cantar y él ponía discos y yo cantaba arriba. Y él me grababa. Para mi era un juego, no entendía mucho, tenía 5, 6 años, pero con el paso del tiempo me di cuenta que me gustaba, quería saber qué decían esas letras”, relata. Barilari recuerda cómo todos querían que cante: su tío le ponía tangos, y su abuela “ponía canzonettas italianas y quería que también cantara arriba… ¡Me explotaban de chico!”, se ríe. “Pero esa explotación es lo que me trajo hasta acá”.

Es por eso que le prometió a su tío “que alguna vez iba a cantar tangos, en agradecimiento. Él me decía que no lo hiciera por dinero, él tenía ese berretín de que la música se hace desde el corazón, no por negocios… pero bueno, no le hice caso”.

Agradecido al tango “por haber aprendido de él”, Barilari afirma que las relaciones entre tango, “la música de los porteños, la llevamos en la sangre”, y rock son muchas, aunque algunos se hagan los desentendidos (“Mollo, Iorio, todos cantan tangos”), y sube la apuesta: “Siempre pensé, a modo mío, que el tango de los años 30 es el heavy metal de los 80: para vivir en esa época, cantar tangos, hacerte un lugar en la escena de los clubes nocturnos, llevar un facón en la espalda... había que ser un heavy, de alguna manera”, comenta entre risas. Ese espíritu común, explica, es lo que es invencible en ambos, aunque pasen los tiempos y la moda.

El rock, para Barilari, lejos está de agonizar. “La pandemia vino para frenar un montón de cosas, y una de las cosas que frenó es que las bandas puedan salir: el rock está pasando por un momento complejo, porque la llama está en los recitales, en el vivo, pero no quiero decir con esto que el heavy vaya a ser olvidado”, opina. “Porque el heavy se lleva en el corazón y los que somos fanáticos del metal lo vamos a seguir siendo: la situación no ayuda, pero el rock siempre ha sido combativo, ha dicho verdades, ha salido a ponerse a la altura de toda situación mundial. Hay que pasar el sacudón”, lanza Barilari.

Y cierra: “Es cierto que ya no vivimos de los discos, pero vivimos de girar. Podemos decir que ya no existen los discos, pero están las plataformas. Yo viajo mucho, y cuando viajo, prendés una radio, y de diez emisoras, siete pasan rock.

Quizás no se escucha mucho en Latinoamérica porque estamos invadidos de reguetón, de lo que se vende, de lo que las compañías quieren vender. Pero son modas: el rock, el heavy, no son modas, existen hace años y se sostienen. Veremos qué pasa con todos esos otros ritmos que aparecen, qué pasa de acá a 30 años”