Guido Süller tendrá su propio reality: “Voy a combinar mis dos pasiones”

Hace poco más de un mes, Guido Süller había confesado que la “casa de sus sueños” se había transformado en una verdadera pesadilla y que, debido a los problemas en la construcción de su mansión, estaba con “parte psiquiátrico, producto del estrés”. Al parecer, la suerte del mediá- tico habría dado un giro porque, a raíz de esos inconvenientes, ahora tendrá su propio reality show en el cual, según él mismo declaró, combinará sus “dos pasiones: la televisión y la arquitectura.

El también Comisario de a Bordo cruzó su camino con el cantante y decorador venezolano Arnaldo Orduz y ambos protagonizarán “El Proyectista”, título elegido para el ciclo que se estrenará el próximo 12 de junio a través de YouTube. “Yo le pongo mi impronta, una parte actoral, dramática, le doy vida a algo que era meramente informativo”, precisó el hermano de Silvia al portal Teleshow, insistiendo en que el atractivo principal fue poder, a sus 60 años, juntar sus “dos pasiones”.

De acuerdo a lo relatado por Guido, todo inició cuando Arnaldo -radicado desde hace tres años en Argentina- fue a remodelar la cocina de su nueva casa, que aún sigue en construcción en un barrio privado de Pilar. “Él no me conocía, no sabía quién era, trabajaba y veía las cámaras, que daba notas y me dice ‘no puedo creer esto’, me googleó y se desmayó. Entonces me propuso hacer un reality con un perfil constructivo y un poco más serio, informando, enseñando”. Y así se embarcaron, ambos, en esta aventura. Por su parte, Orduz reconoció: “Hicimos un piloto que quedó buenísimo. Se ve genial y más que un programa de diseño, es un reality. Es un contenido diferente al que se está haciendo”. Y adelantó que en el primer episodio mostrarán cómo cambiaron la isla y la mesada en la casa de Guido y, en los capítulos subsiguientes, irán juntos a remodelar casas particulares y también de artistas: “Todos necesitamos hacer algo en casa, desde una cocina a un placard o un mueble para la tele”, detalló el decorador. “Las cosas no son casualidades”, sentenció Orduz, quien considera que su unión con Süller logró fortalecer el producto, gracias a sus diferencias. Mientras que él es un poco más “tranquilo”, Guido es “acelerado y extrovertido”. Con “El Proyectista”, concuerdan, buscan “divertir al público”, pero además enseñar “cómo hacer ciertas tareas en el hogar” y mostrar la “cantidad de opciones” que hay a la hora de remodelar un ambiente. Una exclusiva que dio la dupla es que muy pronto comenzarán a realizar sorteos “para que el público pueda hacer reformas en su hogar”.