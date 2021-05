A su juego la llamaron: la griega Xipolitakis volvió a pedir canjes

Antes de su explosiva participación en “MasterChef Celibrity”, Vicky Xipolitakis ya había tenido un gran momento mediático durante 2020, cuando en el mes de agosto salieron a la luz unos audios en los cuales la griega pedía todo tipo de canjes a comercios. “Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante, que no quede poquito”, fue una de las frases que le dijo al dueño de un almacén que quedó resonando. De entre todas sus exigencias, enumeraba: “queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar. Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos”, solicitaba Vicky, que, no conforme con esos productos, pedía que le agreguen “arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos, porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis...”.

Además de la viralización de ese audio, otros comercios con los que intentó negociar la adquisición de algún producto a cambio de una mención en sus redes sociales, también decidieron salir a contar cuál era el manejo de la rubia, cosa que armó un revuelo bárbaro. Con su aparición en el reality de cocina, la atención se desvió hacia su “romance” con el jurado Germán Martitegui y a las malintencionadas versiones que se desparramaban sobre su desempeño en las hornallas, dudando de sus preparaciones, cosa de la que ella se defendió al ser eliminada.

Durante este año, Xipolitakis volvió a tener dos fuertes apariciones: una, cuando se filtró la carta que le envió al juez Lucas Aón (que lleva adelante la causa contra su ex, Javier Naselli), en la que confesó que sus ovarios “dejaron de funcionar y no produzco óvulos” a causa del “estrés” que padece. La modelo pretendió con su confesión que “quede escrita mi lucha en el Poder Judicial Argentino, porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo”. Y, en otra ocasión, justamente tildó al sistema de “patriarcal, machista y corrupto”, al enterarse que su expareja y padre de su hijo (denunciado por ella por violencia de género) no iría a juicio y solo deberá pagar una multa y hacer un curso. “La justicia de los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo”, había sentenciado Vicky, quien se definió como “mujer y mamá, víctima de violencia de género”.

Volvió al ruedo

En las últimas horas, Ángel de Brito deschavó a la griega y, a través de su Twitter, compartió capturas de conversaciones que habría tenido con diferentes negocios, pidiéndole canjes, otra vez a cambio de mencionarlos en sus redes.

De regreso a sus andanzas, cabe remarcar que la mamá de Salvador Uriel había llamado la atención con uno de sus posteos en Instagram, donde con mucha creatividad, publicitó una marca de papel higiénico y se confeccionó el vestido y la torta de lo que sería su boda con los rollos. Ahora, de acuerdo al periodista chimentero, Vicky habría intentado conseguir un sillón y, nuevamente, productos alimenticios. “Canje. Quisiera un sillón, mandame una foto. Color violeta. Yo lo promociono después. Arreglamos y te pago la mitad amorcito”, le escribió a una fábrica de muebles, explicitando su pretensión de un 50% de descuento, cosa que no aceptaron del otro lado y le contraofertaron: “Hola! Te hago un descuento de 15%. No estoy de acuerdo que me pagues la mitad”. Pero a la blonda no le cerró la oferta del sillón que pedía (que tenía un costo de 50 mil pesos) y, decepcionada por no obtener lo que quería, criticó lo que antes había deseado tener: “Muy pedorro, no me gusta. Y re caro. Si no es gratis, no compro”.

Aunque ella no salió a negar nada de lo que compartió De Brito en sus redes y algunos fans la defienden, diciendo que se trata de una “fake news”, lo cierto es que en otra de las capturas, vuelve a hacer un pedido detallado de alimentos, como el que trascendió en el 2020: “¿Canje? Necesitaría que me prepares 1 raid, marca raid, otra marca no; galletitas 10 paquetes dulces y 10 salados; artículos de limpieza poneme de todo un poco; lavandina, limpia vidrios para limpiar el pizo (sic); poneme fideos y arroz 12 paquetes. Pasame la dirección y paso a buscar el pedido. Después lo promociono, pero si me mandás si o si lo que te dije”, exigió.