Defederico y Tamara Báez, dos de las exparejas de las celebridades que tendrán laburo

Tras la sorpresa de la primera temporada, que contra todos los pronósticos mantuvo un buen nivel de audiencia en la alicaída pantalla de El Trece, “El Hotel de los Famosos” volverá antes de fin de año para una segunda entrega que tendrá un elenco picante que podría ser incluso más explosivo de confirmarse algunos ex como el de Cinthia Fernández y la de LGante...

El reality del canal del solcito, que volverá a contar con Pampita y Chino Leunis como sus conductores, ya tiene una lista de confirmados explosivos con los que la producción le dará batalla al regreso de “Gran Hermano” por Telefé. En “Socios del Espectáculo”, Rodrigo Lussich anticipó: “Charlotte Caniggia está hiper confirmada. Su hermano fue el ganador, veremos si corre la misma suerte y si aguanta. Flor Moyano, bailarina, ex Combate, es de la que va a hacer mucho de destreza física, como Melody Luz. Confirmadísimo también Mariano Caprarola, el asesor de moda. Y Fernando Carrillo, ex marido de Catherine Fulop, ella no lo puede ni ver”.

Adrián Pallares reveló que “Alejo Ortíz, actor, también está confirmado”, además de la polemica Érica García. Se animarán a ser parte de la experiencia otros famosos como Delfina Gérez Bosco, Marian Farjat y ¿Dolores Barreiro?: la modelo fue tentada pero, al parecer, “hay dudas”. Según Karina Iavícoli, “llama la atención porque es poco sociable, es bastante mala onda”.

Otros participantes ya develados son Federico Barón, hermano de la cantante, y también se sumará Abigail Pereyra, bailarina trans uruguaya que tuvo paso por la pista de Tinelli en alguna oportunidad. “Bautista Aráneo, modelo de ‘Bienvenidos a Bordo’, sería el Martín Salwe de esta edición”, agregaron en el programa de chimentos, donde aseguraron que también será de la partida el actor Emiliano Rella.

Entre los convocados que aún no confirmaron su presencia, hay varios nombres explosivos: desde Matías DeFederico -ex de Cinthia Fernández- hasta Tamara Báez -ex de L-Gante-. Dos participantes que, de dar el ok, darán mucha tela para cortar.