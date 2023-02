Entró a la casa un familiar de cada uno de los seis participantes

El reality Gran Hermano 2023 tuvo ayer un hecho que rompió con todo tipo de esquema. Es que, ingresaron a la casa seis familiares, uno de cada uno de los participantes, por unos días.

Se trata de una sorpresa que ya había anticipado el conductor del programa, Santiago del Moro, y por la cual ya se había rumoreado que podían ser seres cercanos o bien algún famoso.

Los participantes fueron sorprendidos anoche ni bien iban ingresando sus familiares. Se trató de un momento de felicidad y emoción.

“Son personas queridas por ellos para a entrar a jugar”, comunicó del Moro en el arranque del ciclo. Luego, presentó a Valentina, la hermana de Marcos, quien fue la primera en ingresar.

Más tarde, dio lugar a Florencia, la gemela de Camila; Gladys, la madre de La Tora; Walter Fabián, el sobrino de Romina; Camila, la hermana de Julieta; y Rodolfo, el papá de Nacho.

“Los quiero saludar a los nuevos integrantes de la casa, que van a estar unos días”, expresó del Moro luego que entraran cada uno de los nuevos miembros de la casa más famosa del país.

“Ellos en cierta manera van a competir. Obviamente no tiene que ver con la competencia oficial, pero sí los van a apuntalar en este último trayecto por unos días”, aclaró el presentador.

“No se me dispersen ahora. Entró gente que ustedes aman. No los expongan. Se lo digo a los dos: a los que están adentro y los que vinieron de afuera. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte y evalúe como infracción, al jugador lo manda a placa. Y a las visitas, las eyecta de la casa. No pregunten cosas que quieran saber. Les recomiendo que no hablen mucho del afuera y serán advertidos”, sumó.

“Los familiares deben dormir en un cuarto separado de los jugadores. Es decir, ahora antes de irse a dormir, tienen que separar cuartos de jugadores de cuartos de visita, de familia”, detalló.

Luego, le preguntaron cuántos días estarán los familiares allí dentro y respondió: “No sabe, no contesta”.