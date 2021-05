Confirman los contagios en “ShowMatch” y aclaran que no fueron “simultáneos”

Como se vaticinaba apenas arrancó “ShowMatch”, los casos de coronavirus comenzaron a aparecer en el programa de Marcelo Tinelli. Desde el debut del ciclo en la pantalla de El Trece (el pasado 17 de mayo), todos los ojos estuvieron puestos en la cantidad de gente que había en el piso, la falta de barbijos y distanciamiento, cosa que provocó miles de críticas y hasta dos denuncias penales por “rompimiento de medidas sanitarias”.

Al comienzo, el conductor remarcaba la cantidad de “hisopados diarios” que se hacían todos los que ingresaban al estudio, pero a medida que los cuestionamientos iban creciendo, Tinelli apuntó, primero, hacia el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y luego dejó en claro que en la apertura “nunca hubo 200 personas juntas, fueron seis cuadros de no más de 32 personas, que era lo que nos permitían”. Alegando que “no vio las redes” porque estuvo trabajando, añadió: “Si alguno se sintió molesto, lo entiendo. Tenemos los parámetros establecidos y los cumplimos”.

Ante la insistencia diaria de lo que ocurría en el piso, repitió: “Si hay un programa que cumple los protocolos, quédense tranquilos que es éste. Todos los protocolos, todos y más tenemos acá, así que olvídense, cumplimos todos los protocolos. Nada más”. Antes, había detallado que el estudio está “totalmente sanitizado” que tienen “cuatro hisopados seguidos casi todos los días (y si un día hay

un falso negativo, al otro día se lo vuelve a hisopar)”, que hay “tres médicos en el piso, cuatro médicos afuera, una carpa gigante para cuidarnos a todos, en los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas, las puertas del estudio que son gigantescas están totalmente abiertas”. Pero, a pesar d todas esas medidas, durante los últimos días comenzó a circular que varias personas, tanto de la producción como bailarines, se habían infectado. Y recién ayer, desde LaFlia, productora responsable de “Showmatch”, lanzaron un comunicado oficial explicando lo acontecido, que el propio Tinelli replicó en sus redes.

En el comienzo del escrito, indican que “a raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia”. Y remarcan que los casos, aunque sin dar un número de cuántos son, “han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”.

En el mismo comunicado, que el animador compartió en sus cuentas oficiales, advierten que “no estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística”. Y, para concluir, aseguran: “Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”.