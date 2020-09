Susana Giménez se radicaría definitivamente en Uruguay

Luego de estar 14 días en la Argentina y cumplir con el aislamiento obligatorio como cualquier persona que ingresa al país, Susana Giménez (76) regresó a Uruguay, y lo hizo con una gran cantidad de equipaje. El destino fue su chacra La Mary, ubicada en Punta del Este, donde la esperaba su hermano Patricio (44) y sus perros, con quienes compartió su vida entre mayo y agosto de este año.

El 26 de mayo, Susana viajó al país vecino para instalarse en su chacra, dado que allí tiene mayor contacto con la naturaleza y porque en Uruguay no rige un aislamiento como el de la Argentina. Sin embargo, una luxación en un codo la tuvo a mal traer casi desde el inicio de su estadía por lo que el 28 de agosto regresó para someterse a una operación en el Sanatorio Otamendi a cargo de su médico particular, Alejandro Druetto.

Finalmente Susana se realizó un hisopado de coronavirus en su casa de Barrio Parque a fin de despejar dudas sobre su salud y emprender los preparativos para volver a Uruguay. Este domingo la diva salió en un vuelo privado desde el aeropuerto de San Fernando a las 15.45 con muchas valijas según se pudo ver en varios posteos de las redes sociales. “Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes", le dijo Susana al sitio Farándula Show, y agregó que deberá hacer fisioterapia por al menos cuatro semanas.

En la última varios ciclos de espectáculos dieron cuenta con que Susana inició los trámites para radicarse definitivamente en Uruguay dado que ese país redujo los requisitos para obtener la ciudadanía. La conductora adquirió allí un vehículo y sigue de cerca la venta de su mansión de Laguna Garzón.