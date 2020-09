Daniel Ambrosino renunció a Intrusos

Tras 20 años en Intrusos, Daniel Ambrosino decidió hacer un giro en su vida profesional y renunció al programa de espectáculo que lo vio crecer profesionalmente. Para hacer pública la sorpresiva noticia, Ambrosino utilizó su cuenta de Twiter.

"Hola mi gente bella. Quiero decirles que hoy fue mi último día en Intrusos 20 años. Una vida. Me voy feliz. Somos familia. Siempre seré un Intruso, @rialjorge @anitaguevara8 y @julianrleon. Gracias por todo", escribió Daniel Ambrosno, junto a un emotivo video, ilustrando su paso por el programa, en el que muchas veces fue panelista.

Como no podía ser de otra manera, con el mismo modo afectuoso, Jorge Rial le respondió el tuit, celebrando haberlo tenido en su equipo y deseándole lo mejor en sus nuevos proyectos. "Te queremos mucho y sos parte de nuestra familia. La profesión nos podrá volver a encontrar, o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos “Intrusos” y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo merecés", expresó el conductor.

La renuncia de Daniel Ambrosino a Intrusos se suma a la de Marcela Tauro, que tras una tremenda discusión al aire con Jorge Rial, renunció al programa en el que trabajó 17 años.

Después de la sorpresiva baja de Tauro y ahora la de Daniel Ambrosino, actualmente el panel de Intrusos está compuesto por Adrián Pallares, Débora D' Amato, Rodrigo Lussich y Guido Záffora.