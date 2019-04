El lapidario comentario de Lourdes Sánchez contra los hermanos Caniggia

La fuerte pelea entre los hermanos Caniggia y Lourdes Sánchez llegó al punto más álgido después de que la bailarina le respondió a la mediática. Después de que Charlotte la acusó de querer “colgarse” de ella por haberla criticado en el carnaval de Corrientes, ahora Lourdes contraatacó antes del inicio del Súper Bailando, en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”.

En ese viaje hacia la provincia, los hermanos Caniggia generaron muchísima polémica por sus dichos y burlas sobre las costumbres y el festival. “Salió a hablar unas pavadas pero se colgó. Nadie habló mal de los carnavales. O quiso prensa, o quilombo y metió esa excusa”, dijo Charlotte sobre la bailarina.

A través de Instagram, Lourdes Sánchez fue lapidaria contra ellos: “No me colgué, pero me parece muy desafortunado promocionar a dos chicos inadaptados que hablen mal de una fiesta popular. Me pareció horrible, no me quise colgar, salí a defender a mi provincia”. Y en ese sentido, resaltó: “Son ignorantes e inadaptados”.

Hace algunos días, Sánchez y Sabrina Rojas tuvieron un tenso cruce en vivo después de que la bailarina le hizo un comentario sobre Luciano Castro, pareja de la modelo.

“Me parece un bombón. Si él estuviera soltero y yo también…sería mi permitido. Con respeto a Sabrina a quien adoro”, confesó la pareja del “Chato” Prada en su momento. Durante la mañana del jueves, Rojas estuvo como invitada a LAM, donde aprovechó para hablar del tema cara a cara.

“Tres cosas tengo para decirle. ‘El Chato’ lo ha llamado alguna que otra vez a Luciano para producir alguna obra. Imaginate que terminamos pasando juntos Navidad o Año nuevo. ¿Te tengo que estar midiendo? ¿Cómo es?“, expuso la actriz.