El inicio de "Game of Thrones " fue visto por 17 millones de personas

El primer episodio de la última temporada de "Game of Thrones" ha batido récords para la serie y HBO. El canal de cable dijo que 17,4 millones de espectadores vieron el episodio del domingo, ya sea en televisión o por internet, los cuales representan el capítulo de inicio de temporada más visto de la saga. HBO Now también tuvo su mejor noche de streaming.

El episodio superó los 16,1 millones que vieron el estreno de la séptima temporada y los 16,9 millones que vieron el final de esa temporada.

Como reflejo del gusto cada vez mayor del público por el streaming, HBO dijo que hubo un aumento de 50% en los espectadores en línea en comparación con el final de la temporada pasada. Y en comparación con el estreno de la temporada siete, la audiencia por streaming casi se duplicó.

"Game of Thrones" tuvo un promedio de 32,8 millones de espectadores acumulados por episodio en la última temporada tomando en cuenta los espectadores por televisión e internet, dijo HBO.