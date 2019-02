Profundo dolor por fallecimiento del gran guitarrista juninense Juanjo Domínguez

El guitarrista juninense Juanjo Domínguez, un virtuoso de la música criolla, falleció hoy en Buenos Aires a los 67 años a causa de una enfermedad que padecía hace años, informaron hoy familiares del artista.

En su extensa carrera, el músico abrazó con la misma pasión al tango y el folclore y en esa veta se destacó como acompañante de Horacio Guarany, a quien le dirigió ocho álbumes, de Roberto Goyeneche, de Raúl Barboza y hasta de Andrés Calamaro, en "El cantante".

LEE MÁS: La última entrevista con Democracia

Juanjo Domínguez, oriundo de nuestra ciudad, registró además una decena de álbumes en solitario donde tributó, entre otros, a Alfredo Zitarrosa, a Chabuca Granda y a The Beatles.

La familia de Juanjo comunicó a través de su página oficial de Facebook que los restos del músico serán velados a partir de las 18 y hasta mañana a las 10 en la casa de sepelios Narváez, Amenedo 779 de Burzaco, localidad del sur del conurbano bonaerense donde residía.

La guitarra

La última entrevista con la prensa fue con Democracia, que fue publicada el pasado 16 de diciembre. En la nota, el destacado guitarrista destacó su relación con la guitarra: “Mi vida transcurrió con una guitarra en la mano. Yo empecé a tocarla porque amo el instrumento, no para vivir de esto. Y empecé a trabajar casualmente de esto, y comencé a viajar sin querer, porque se dio. Y ahora tengo hasta la pretensión de vivir de esto. Es ‘mi sonora compañera’, como dice la canción. La guitarra me dio mucho más de lo que yo le pedí, así que cualquiera se podrá imaginar la deuda que tengo con ella. Y encima es lo más fiel que he tenido en mi vida, nunca me falló y nunca lo hará”.