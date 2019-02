Las tremendas fotos de Ivana Icardi contra Wanda Nara: “Acá te amaban…”

La guerra entre Ivana Icardi y Wanda Nara parece no tener fin, y la hermana del futbolista Mauro Icardi sigue disparando con munición pesada en las redes sociales.

En esta ocasión, la ex participante de Gran Hermano no solamente publicó un mensaje, sino que ahora también decidió dar a conocer una foto: en ella aparece Patricia Rubio, ex pareja de su hermano y también ex amiga de Wanda.

Al respecto, Ivana comentó: “¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos… nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importar cuánto tenías en el bolsillo. Nosotros te seguimos amando”.

Wanda Nara y Patricia eran amigas cuando la modelo aún estaba casada con Máxi López, y este también era amigo de Mauro, lo que llevó a compartir varios momentos.

En otro comentario, Ivana Icardi agregó: “Che lxs que me dicen ‘¿sabés que tus sobrinas si leen esto no te van a hablar nunca?’. Supongo que dirán lo mismo de los 3 varones (por los hijos que Wanda tuvo con Maxi López) cuando vean que su madre no le permitía a su padre verlos ¿no?”.

Esto no es nuevo, dado que en ocasiones anteriores ella también había atacado de manera cruel a la actual esposa de su hermano: “¿CUANDO DEJARÁ DE SER TAN MITÓMANA Y DE INTENTAR DEMOSTRARLE AL MUNDO QUE MI HERMANO TIENE RELACIÓN CON MI FLIA?”, comenzó su descargo la novia del futbolista “Luifa” Galesio, y siguió esgrimiendo duros comentarios contra Wanda.