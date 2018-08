La dura carta de la familia Luis Juez a Catherine Fulop

El domingo, Catherine Fulop hizo fuertes declaraciones al contar que, cuando a sus 40 años quiso volver a ser madre, desistió al saber que era probable que el bebé tenga problemas de salud.

“Si venía con un problema, yo no lo tengo porque, ¿a quién le cargo ese problema? A mi familia, porque el Estado no te da nada. Si viviera en Suiza, tengo todos los niños con problemas que tú quieras”, había sentenciado Fulop.

Ante esto, el ex senador Luis Juez, quien estaba presente en el living de Novaresio, y tiene una hija de 17 años llamada Milagros, que padece parálisis cerebral, retrucó: “También pensábamos que íbamos a tener un problema, pero tenemos un ángel”.

Ahora, la familia del político expresó su postura con una emotiva carta dirigida a Fulop.

“Estimada Sra. Fulop seguramente en persona esto no podría decírtelo porque mis capacidades no me lo permiten pero mi hermano me ayuda a trasmitir mis emociones y sensaciones con respecto a lo que ayer usted dijo y me quede pensando… ¿Realmente soy un problema para mi familia?“, arranca la carta.

“Yo no lo veo así y mi familia no me lo hace sentir, siempre que llegan a casa me miran con una sonrisa , me dan un beso, me abrazan y hasta las veces que tienen los minutos contados se toman el tiempo para ponerse a jugar conmigo, es mas siempre que ellos tienen un problema me llaman, me abrazan y me buscan a mí”, continúa.

Enseguida, la carta remarca: “Usted se equivoco por cometer el terrible error del fanatismo, ese error que no le deja ver mas allá de lo que uno piensa, porque esta claro acá que la discusión no es la interrupción voluntaria del embarazo, la cuestión problemática es lo que usted dijo de los niños con capacidades diferentes, que por ser ‘un problema’ es motivo suficiente para abortarnos o dejarnos de lado“.

“También la escuche decir que el Estado no le brinda los recursos necesarios para tener un hijo con discapacidad y en eso tiene razón, requerimos de ciertas medicaciones, tratamientos , fisioterapia, etc que demandan un alto valor, pero sabe que…estoy segura que ningún estado ni dinero del mundo te puede dar el recurso mas importante que es el del AMOR DE UNA FAMILIA , ese recurso que viene cargado de solidaridad, respeto, cuidados, desinterés, fraternidad y todo lo que ello implica. O si no piense como viven aquellas familias humildes con niños discapacitados? Usted piensa que para esos padres son un problema? No sra. usted se equivoco o al menos así lo siento yo”, sigue.

“Y se equivoco de verdad sra., ahora aprovecho mi espacio para contarle un poco lo que es vivir con una hermana con discapacidad , es todo tan lindo , es saber que siempre va haber alguien mas importante que uno, es saber que esa persona lucha todos los días con algo que no eligió pero le toco y aun así tiene una sonrisa en la cara, es saber valorar las cosas importantes que realmente tiene la vida, es saber darse cuenta que la vida nos premio con un angel, que nos enseña todos los dias algo nuevo”, añade.

“Y la verdad que lo escribo con una mezcla de indignación e impotencia porque le pedí a mi papa que lo haga, porque a el seguro lo escuchan y me tuve que conformar con un: ‘Tranquilo hijo no puedo hacer nada si no después dicen que la expongo a la Mili’, y la verdad que tiene razón pero sabe que me di cuenta que mi hermanita no es un problema, el problema es como piensa usted señora.

Yo me quedo con la bendición de tener a nuestro Ángel llamado Mily con nosotros.

Tras las fuertes repercusiones, Fulop pidió disculpas por sus palabras. “Los dichos que he expresado el pasado domingo en el programa ‘Debo Decir’ no representan mi pensamiento. Luego de verme en una grabación, quede muy conmocionada y arrepentida por mis palabras​”, comenzó en un descargo.

“Estoy a favor de la legalización del aborto pero lo que dije no es lo que mi accionar de toda la vida me ha representado, pido sinceras disculpas a la audiencia y a las personas que he lastimado con mis dichos”, cerró.