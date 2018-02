Jimena Barón confirmó su separación de Juan Martín del Potro y reveló los motivos

Jimena Barón finalmente confirmó que está separada de Juan Martín del Potro. Lo hizo en el programa de Gerardo Rozím, Morfi, donde fue a cantar su tema "La tonta".

"No sigo en pareja", dijo, y contó que iba a dar detalles de la separación porque durante todo el noviazgo ella siempre expuso mucho todo lo que pasaba. "No es justo para mi relación hermosa de casi un año todo lo que se está diciendo. Yo quedo como una boluda, pero lo están dejando a Juan como un sorete de tipo cuando es una persona maravillosa. No se merece este final que están tratando de armar", indicó, en referencia a los rumores de infidelidad por parte de él.

"Nuestro final real es que somos dos personas que tienen como prioridad número 1 su laburo. Cuando me conoció, mi laburo era otro, con otra intensidad. En ese momento así y todo era bastante de malabarista para acompañarlo. Después, lo mío agarró una velocidad que empezó a ser imposible", contó.

Claro, el último año Jimena lanzó su carrera como cantante y le fue mucho mejor de lo que pensaba en un principio. Por eso, se llenó de compromisos que terminaron por ser incompatibles con la carrera de Del Potro, siempre de viaje por el tenis.

"Entonces empezó el reproche, pretender cosas del otro que son imposibles. Él tiene fechas inamovibles. Yo no quería que dejara de ser prioridad su laburo", explicó.

Después de un viaje a Cariló, para intentar salvar la relación, la decisión fue terminar. "Si seguíamos juntos, se estaba poniendo rancio. Tuvimos charlas maduras diciendo 'no merecemos que se ponga rancio'", contó.

Jimena se refirió a las versiones sobre la ruptura, puntualmente a una que indicaba que él estaba cansado de estar con una mujer que era mamá. Aseguró que él se "puso al hombro" a Momo pero por decisión suya. Dijo que muchas veces ella le insistió para que se fuera a su casa o viajara solo a Tandil, sin ella y su hijito. Sin embargo, él nunca quiso. "No hubo una noche que hayamos dormido separados. Agarró el concepto de familia ensamblada", comentó.

También se refirió a las supuestas terceras en discordia: "No es motivo absoluto de nuestra separación. Después, si investigan y algo de lo que dicen llega a ser verdad, yo no estuve enterada. Cómo voy a sostener una relación de un año con alguien así después de lo que viví. Si se llegaran a confirmar cosas horribles me decepcionaría un montón. me bajaría su imagen por lo que fue estando conmigo".