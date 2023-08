Juan Martín del Potro confirmó que no jugará el US Open

El tenista argentino Juan Martín del Potro confirmó, a través de sus redes sociales, que no disputará el US Open, ya que su cuerpo no lo acompaña al 100 por ciento.

Además, confesó que intento por todos los medios llegar a término con la preparación. El tandilense no forma parte de la lista de invitados de la organización del certamen.

"Mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único", fueron las primeras palabras de la "Torre de Tandil" en su cuenta de X, la plataforma llamanda antes Twitter.

El tenista, uno de los mejores de la Argentina de todos los tiempos, concluyó: "También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar la calidad de vida. Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo grande. Espero verlos pronto".

La idea de poder disputar el próximo Abierto de Estados Unidos nació siendo una promesa de Juan Martín del Potro en caso de que la Selección Argentina de fútbol se consagrase campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. El equipo comandado por Lionel Scaloni cumplió y el tandilense se empezó a preparar para estar en el Grand Slam que se realiza en Nueva York.

El argentino se preparó durante estos ocho meses para llegar óptimo al certamen, pero las molestias físicas, que lo asediaron durante toda su carrera profesional, fueron una traba durante la puesta a punto y el tenista entendió que no podía disputar el US Open, torneo que supo conquistar en 2009 cuando venció a la leyenda suiza Roger Federer en cinco sets.