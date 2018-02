Denuncian al hermano de Pampita por violencia de género

Victoria Garay denunció por violencia de género a su ex pareja, Guillermo Ardohain, el hermano menor de “Pampita”. La joven de 18 años aseguró que las últimas horas intentó contar su versión de los hechos en una comisaría, pero como los oficiales no se lo permitieron, decidió hacerlo público para buscar ayuda.

“Fui a hacer una denuncia por violencia de género. Es increíble las vueltas que te dan, aunque tengas la cara golpeada, te derivan a cualquier comisaría con tal de no tomarte la denuncia”, escribió la joven hace unas horas y, así, dio a entender que el hermano de “Pampita” la habría golpeado.

Luego, para no dejar el tema atrás, subió una historia a su Instagram y, en el mensaje, sostuvo que a las personas violentas “hay que sacarles las caretas”. “La violencia se había hecho habitual. Lamentablemente, denuncié esta última vez para poder terminar la relación porque siempre volvíamos. Por suerte mi mamá presenció cómo nos insultaba cuando fui a buscar mis cosas a su casa. Conoció esa fase violenta”, añadió.