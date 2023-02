Amor sobre ruedas: son de Los Toldos y recorren América en una combi

Nadia Pérez (26) y Joaquín Randazzo (22) son oriundos de Los Toldos. Estaban de novios hasta que él decidió ir a estudiar guardavidas a Mar del Plata. Desde ese momento, la distancia dificultó un poco las cosas, pero no apagó el amor que se tenían. Fue entonces que Joaquín comenzó a pensar en concretar una idea que le venía dando vueltas en la cabeza. Y el 24 de octubre de 2021, la invitó a pasar su cumpleaños en la ciudad Feliz. Nadia aceptó y viajó a su encuentro. “Estuvo un mes diciéndome que tenía algo para proponerme y yo no sabía qué era, así que viajé con esa intriga. Llegué, fuimos a merendar y ahí me dio una carta donde me preguntaba si quería recorrer toda América con él”, relató Pérez quien en ese momento era peluquera y profesora de inglés en su ciudad natal. Y agregó “obvio le dije que sí, pero con un montón de dudas, no sabía con qué plata y con qué vehículo”.

Al respecto, Nadia contó que “al otro día fuimos a una cita con una persona que vendía una Vans Mitsubishi, que es la que estamos viajando” y comentó que “en febrero la compramos y empezamos el proceso de armado para poder emprender viaje”.

Punto de partida

El 1 de octubre de 2022 fue la fecha elegida para empezar a vivir la aventura elegida. Partieron desde Plaza Rivadavia en Los Toldos donde fueron despedidos por una multitud. “No teníamos un destino fijo, fuimos directo a Buenos Aires a saludar a unos amigos y de ahí nos fuimos a San Clemente del Tuyú hasta llegar a Ushuaia”, menció Joaquín y aseguró que “un destino final es Alaska, pero la idea del viaje es lo transitado, ir conociendo personas y lugares”.

En cuanto al tiempo que deciden quedarse en cada lugar, es relativo. Todo depende de la energía y de las personas que conozcan. “Vamos sin un plan, a veces llegamos a un lugar y si no nos gusta nos vamos ese mismodía o todo lo contrario”, contó Nadia y aseguró que en la Vans “tenemos todo lo que necesitamos”.

Respecto a la economía, ambos relataron que van vendiendo artesanías como pulseras, collares y tobilleras, también sahumerios y piedras. Además, en algunas ocasiones encuentran empleos fijos y se quedan más tiempo.

Por otro lado, tienen una página que se llama “ViajandoVann” donde van compartiendo el día a día y suben contenido en las distintas redes sociales. “Eso te ayuda un montón, porque la gente ya te conoce y te brinda información o alojamiento”, contaron y aseguraron “la gente es muy solidaria, les interesa qué estás haciendo, se acercan a charlar y te invitan a la casa. Hay mucha conexión”.

El lado B

En cuanto a los contratiempos de vivir esta aventura, Nadia reconoció que “no es fácil estar mucho tiempo en un lugar chiquito con una sola persona, a veces surgen los conflictos, pero todo se va solucionando”, y agregó que “también se nos ha roto la camioneta, pero la gente nos re apoya y ayuda. Son fierros y se arreglan”.