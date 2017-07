El puntero ya se sacó un escollo de encima

GENERAL VIAMONTE

Un nuevo clásico, con todo lo que ello conlleva, pero ya a diferencia de la primera rueda, con mucho más en juego. Para River, el local quizás la última posibilidad de poder pelear el primer lugar de este Apertura, para Alsina demostrar que sigue vive, a pesar de las últimas presentaciones, no tan convincentes, pero que de todas maneras fueron puntos sumados en su recta final. Un primer tiempo que se fue entre estudios e intrascendencias, con más amagues que realidades, la visita más prolija a la hora de manejar la pelota, el amplio terreno lo favorecía en esta circulación, la reaparición de Alonso lo hacía más claro, Piccirillo entre buenas y malas, a veces ganando en velocidad, pero fallando en la puntada final, se notaba todo el hambre y las ganas del punta Pezoa que llevaba mucho sin convertir. Por el lado de River, no era demasiado eficiente el andar de sus mejores valores, como Bonamino, Reynoso o Lobianco, entonces Bartoletti pasaba una tarde tranquila. Con muy poco, el puntero fue algo más,Mucci le mostraba la segunda amarilla al juvenil Godoy, River con uno menos y Brighente cada vez más sólido en el arco, fue el obstáculo y la razón del 0 a 0 en los primeros 45'. Pero el segundo tiempo traería emociones, y fue rápido, apenas un par de minutos, Pezoa de media vuelta, responde espectacular Brighente, sale el córner del sector izquierdo de ataque, nuevo rechazo del “1”, la pelota vuelve hacia el área, duerme la última línea local y Pezoa que esta vez no falla y abre el marcador. El gol que le dio la tranquilidad a un equipo que sabe perfectamente lo que es jugar con espacio, circulación de pelota, espera, paciencia y salida rápida de contra. Y así llegó a aumentar, pierde Nievas en el medio, habilitación a Piccirillo, no hace pié Di Gangi, Pezoa acompaña bien en diagonal, se desprende de la marca, para recibir solo, cuando enfrenta a Brighente, gambeta hacia adentro, el arquero que lo baja, claro penal.

Piccirillo se hace cargo, con remate bajo, no llega el “1” y el 2 a 0 parecía que iba a ser inamovible.

Pero después de eso Alsina le regaló la pelota, le entrego los espacios, River se agrandó. Lo fue a buscar con ganas y optimismo y contó con un par de situaciones muy claras, Bartoletti se hizo gigante, el palo también impidió el descuento. De contra pudo también liquidarlo Luján. Con 3' adicionados al reglamentario Mucci interpreta penal de Bartoletti, cuando tenía la pelota dominada, poco le importó a Mauro para meter el descuento, pero ya no había tiempo para más, era mover la pelota y silbato final.