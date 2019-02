Ratificaron a Miguel Bonetti al frente de Patrulla Rural en el partido de Alem

El comisario Miguel A. Bonetti fue confirmado a cargo de la Patrulla Rural del partido de Leandro N. Alem.

Hugo González, secretario general de la Municipalidad, se reunió con toda la fuerza para ratificar la continuidad del comisario Bonetti al frente de la misma. También destacó la labor realizada en este último tiempo y solicitó a los presentes el máximo compromiso en función de la tranquilidad de los productores en particular y de los ciudadanos en general.

Por último González ratificó el apoyo y sostén permanente de la Patrulla en todos los aspectos por parte de la Municipalidad, de manera que no haya, desde lo operativo, motivo para no continuar trabajando como hasta ahora.



Control de alcoholemia

Continúan los controles de Alcoholemia en distintos puntos del partido de Alem.

Desde hace un tiempo se vienen realizando intensos controles de alcoholemia en los distintos pueblos que componen el Distrito.

Se solicita la colaboración de los conductores y se los incita a que si beben no conduzcan.