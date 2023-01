Mañana comienza en Rojas el "Mundialito 2023"

El club Jorge Newbery de Rojas llevará adelante una nueva edición de El Mundialito. Entre el 1 y 4 de febrero, el un encuentro vuelve a la acción luego de haber sido suspendido debido a la pandemia.

En esta edición del 2023, a diferencia de años anteriores, se abrirá la participación a otras categorías: 2012, 2013, 2014 e iniciación, además de otorgarles premios a todos los jugadores.

Hasta el momento, confirmaron su participación los clubes: Alem (Pergamino), Boca (Rojas), Juventud (Rojas), Douglas Haig (Pergamino), CUSA (Salto), El Huracán (Rojas), Tráfico´s (Pergamino), Provincial (Pergamino), San José (Pergamino), Sarmiento (Junín), Deportivo Millonario (Arrecifes), José Hernández (Pergamino), 9 de Julio (Chacabuco), El Fortín (Salto), Argentino (Rojas), Centenario (Pergamino), San Martín (Chacabuco), Sports (Salto), Arenales FC (Arenales), además del Jorge Newbery.

Al respecto, Facundo Baudena, presidente de la Subcomisión de Fútbol infanto-juvenil del “rojinegro” expresó: "históricamente siempre se realizaron Provinciales de las últimas categorías que jugaban en cancha chica y pasaban a cancha grande, hace muchos años atrás. Desde esa época se jugaba en una sola categoría, venían clubes de todos lados, siempre fue un éxito esa modalidad de torneos. Comisiones anteriores fueron un poco más ambiciosas y generaron este Mundialito, que también viene desde hace tiempo”, y mencionó que “debido a la pandemia no se pudo realizar, y ahora, después de tres años, volvemos a retomar la idea, con un poco más de fuerza aún porque se agregaron categorías que antes no estaban. Nosotros consideramos que es un evento que tiene que ser de toda la institución y no solo de una categoría, por eso decidimos ampliarlo un poco”.

En cuanto a la organización, Baudena manifestó que “tenemos un promedio de diez clubes por categoría, algunas tienen doce, otras un poco más. El problema que detectamos, y tratamos de trabajar en eso, hoy es lo económico. Redujimos el torneo a cuatro días, donde los dos primeros serán de clasificación, el tercer día semifinales y el último de finales, tercer y cuarto puesto, en todas sus copas: oro, plata y bronce. El evento va a ser en ocho canchas en simultáneas”, y agregó que “fue muy complicado contar con equipos de ciudades lejanas, que estaban ya confirmadas, que por lo económico decidieron bajarse del certamen a último momento. Iban a venir gente de La Rioja, Luján, Chubut, entre otros. Los golpes de timón económico últimos no le permitieron afrontar el viaje. El alojamiento estaba asegurado porque tenemos un vínculo muy fuerte con el Municipio local y nos brindan a disposición lugares sin costos.

Por último, Facundo remarcó que el Mundialito, “es un evento que nos une, todos los clubes van a estar participando. Y no solo implica la movilización de gente sino, lo que es el consumo dentro de la misma ciudad. Nosotros tratamos, siempre, de movernos con proveedores locales porque como institución socio-deportiva que somos queremos devolverle a la ciudad lo que la ciudad nos da”, y aseguró que“queremos demostrar el vínculo que tenemos con la comunidad de Rojas, más allá de la camiseta que le toque defender. Yo quiero agradecer a todos por el apoyo, porque es un trabajo enorme que se hace con un equipo”.