"Soy un apasionado de la astronomía y este momento es muy reconfortante para mí"

El astrofotógrafo rojense Federico Heredia recibió la visita del meteorólogo de TN, José Bianco, que llegó a su casa en el marco del recorrido por "La ruta del eclipse" que podrá contemplarse el próximo 2 de julio. El interés por visitar su domicilio tuvo que ver con que Heredia tiene allí un observatorio que construyó con largas horas de trabajo y esfuerzo.

Consultado por Clyfer TV, Heredia dijo que la visita de José Bianco "fue una oportunidad soñada, algo muy importante para todos los aficionados, para mostrar lo que hacemos, para darnos a conocer, para difundir la temática, porque los que amamos la astronomía buscamos que esto se difunda". Años atrás, Federico Heredia construyó un observatorio en el patio de su domicilio: "está acá porque es lugar que tengo, este reconocimiento es un premio a todo el esfuerzo que me llevó construirlo, porque lleva mucho dinero construir algo así, entonces lo tomo como algo reconfortante".

Por otro lado, Heredia señaló que "desde chico tuve interés por la astronomía, me acostaba en una reposera vieja que había en mi casa y me ponía a ver las estrellas, a contemplar el movimiento que se da por la rotación terrestre; a medida que pasaron los años fui interiorizándome cada vez más y no dudé en comprarme un telescopio ni bien pude, esto fue apasionándome cada vez más" y agregó que "lo que hago es sacar fotos desde el observatorio, todas son producto del esfuerzo, se sacan varias fotos en largas horas de posición, luego se calibran y se procesan".