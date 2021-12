Pintense se impuso en dos encuentros de divisiones inferiores a San Martín de Roberts

También Pintense recibió a San Martin de Roberts en divisiones inferiores, cosechando dos triunfos y una derrota en el estadio "Rubén E. Viale", el pasado fin de semana.

El sábado en décima, el C.A.P. se impuso 2 a 0, con goles de Santino Villegas y de Gaspar Magallanes y formó de esta manera el equipo local, dirigido por Marcelo Cruzatte:

Tobías Pérez; Federico Puerari, Gastón Ferreyra, Juan Martínez, Agustín Merodio y Bautista Tejeda; S. Villegas, Santiago Raele, G. Magallanes, Bautista Cabrera y Manuel Blas. Sup.: Tobías Medranda, Nicolás Sánchez, Juan Efner, Pedro Caliani, Gonzalo Blanco, Leo Rossetti y Lorenzo Cabrera.

También ganó Pintense 3 a 2 en octava, con dos goles de Camilo Brohme y otro de Thiago Mobbili, mientras que Felipe Mercado anoto dos veces para San Martín, que terminó con un hombre más por la expulsión de un jugador del C.A.P. cuando estaban 2 a 2.

Así formó Pintense: Thiago Finelli; Tomas Loinaz, Lautaro Magallanes, Valentín San Vitale, Nicolás Manuel y Bautista Torres; T. Mobbili, Axel Barrera, Juan Guichet, Mateo Garafulic y C. Brohme. D.T.: Rodrigo Torres, Nicolás Jauregui, Kevin Navarrete, Agustín Petronio y Santino Laporta.

El domingo solo jugaron en séptima y ganó San Martín 2 a 0, con goles de Ezequiel Bravo y de Francesco Caliani.

El blanco formó con Agustín Isidoro; Leandro Contreras, Segundo Tavella, Tobías Basualdo, Nicolás Quiroga y Abraham Mamut; Gino Viola, Ramiro Móbbili, Pedro Farotto, Nicolás Banegas y Tomás Cabrera. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Thiago Finelli, Eneas Ramírez, Jonathan Aguiar y Andrés Ruffini.

Los demás resultados del pasado fin de semana en las categorías formativas, fueron los siguientes:

Villa Francia superó como visitante 2 a 0 a Atlético Roberts, en décima, y en esa divisional, Pasteur derrotó 1 a 0 a Argentino de Lincoln; C.A.S.E.T. 3 a 0 a Deportivo Arenaza; y El Linqueño 2 a 1 a Academia Mascherano.

En novena, C.A.S.E.T. 2 vs. Arenaza 6; y El Linqueño 0 vs. Academia Mascherano 4 (ya se coronó campeona).

En octava, C.A.S.E.T. de El Triunfo 4 vs. Deportivo Arenaza 2.

En séptima, San Miguel 1 vs. Juventud Unida 3; C.A.S.E.T. 1 vs. Arenaza 1; y El Linqueño 0 vs. Academia Mascherano 1.

DEMÁS RESULTADOS Y LAS POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

En Primera división, los otros resultados fueron los siguientes:

Argentino de Lincoln 0 vs. Atlético Pasteur 1 (gol de Matías Nicolás Lencina); C.A.S.E.T. de El Triunfo 1 (MartínPeteta) vs. Deportivo Arenaza 2 (Sebastián Ramos y Ángel Aguilar) y San Miguel 1 (gol en contra de Emanuel Carmisciano) vs. Juventud Unida de Lincoln 1 (Agustín Moreno).

Hoy completan El Linqueño vs. Academia Javier Mascherano y tuvo fecha libre Atlético Roberts.

Encabeza las posiciones Deportivo Pinto, con 24 unidades (jugó diez partidos), seguido por El Linqueño, con 21 (ocho partidos disputados).

Pintense tiene 19, Academia Mascherano, 15 (ocho jugados); Argentino de Lincoln, 13; Atlético Pasteur, 12; San Miguel, Atlético Roberts, San Martín de Roberts y Deportivo Arenaza, 11 unidades; Atlético Bayauca, 10; C.A.S.E.T., 8; y cierra con tres unidades Juventud Unida de Lincoln.

La undécima fecha tiene esta programación prevista:

Deportivo Pinto vs. Atlético Roberts; Juventud Unida (L) ante El Linqueño; Deportivo Arenaza ante San Miguel; Atlético Pasteur recibe a Atlético Bayauca; San Martín de Roberts vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo; y Academia Javier Mascherano contra Argentino de Lincoln. Libre quedará Pintense, cuyas inferiores (décima y octava) visitarán a Villa Francia.