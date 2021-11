La lluvia frenó el torneo liguista de Primera y la séptima de Pintense dio el golpe en Lincoln

Debido a la lluvia que se registró en General Pinto y la zona el domingo pasado, se postergó la séptima fecha del campeonato de fútbol de Primera división “Antonio Oscar Capitini” que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Los encuentros se van a disputar este domingo, con preliminares de octava en su gran mayoría, y serán los siguientes:

Deportivo Pinto vs. San Miguel de Lincoln (en este caso con preliminar de séptima); Academia Javier Mascherano vs. Pintense; Atlético Bayauca ante Argentino de Lincoln; Atlético Roberts vs. El Linqueño; Juventud Unida (L) ante San Martín de Roberts; y Atlético Pasteur recibe a C.A.S.E.T. de El Triunfo. Libre: Deportivo Arenaza.

En cuanto a la Liga Deportiva Central Vedia, donde compite Sarmiento de Germania, solo se jugaron los partidos de la décima fecha entre Ancalú de San Gregorio y Sarmiento de Vedia. En Primera, ganaron los vedienses, líderes e invictos del torneo.

Fue 2 a 1 como visitantes, con goles de Lautaro Velézquez y de Sergio Quiroga, descontando Federico Belbuzzi para los santafecinos, mientras que en Segunda, Ancalú se impuso 2 a 1.

La fecha se completará el lunes 22 del corriente (feriado nacional), recibiendo Sarmiento de Germania a Deportivo Alberdi, mientras que la undécima jornada se disputará el domingo 28/11.

EN SÉPTIMA, DIO LA NOTA EN LINCOLN EL EQUIPO DEL CLUB ATLÉTICO PINTENSE

Hasta el pasado sábado, los equipos de la Academia Javier Mascherano había jugado 25 partidos en los torneos de la Liga Amateur, sumando las distintas divisiones, y se mantenían invictos.

Pero la Séptima división de Atlético Pintense dio la gran sorpresa de la categoría y le ganó como visitante 3 a 2, ocasionando el primer traspié de la temporada a un equipo de la nueva entidad que participa en la Liga.

Tomás Cabrera (2) y Nicolás Banegas marcaron los tantos del C.A.P., que formó con Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Claudio Mendoza, Segundo Tavella, Nicolás Quiroga y Jonathan Aguiar; Gino Viola, Ramiro Móbbili, Pedro Farotto, N. Banegas y T. Cabrera. D.T.: Germán La Falce. Luego ingresaron Jano Ramallo y Eneas Ramírez.

En otras categorías, ratificando el potencial de Academia Mascherano en las formativas, venció a Pintense 6 a 0 en novena y por 4 a 0 en décima.

En Coronel Granada, Villa Francia venció 2 a 0 a Deportivo Arenaza en décima y empataron en octava, 0 a 0.

El Linqueño sumó tres triunfos en la visita a Atlético Roberts: 1 a 0 en décima, 2 a 1 en novena y 4 a 1 en séptima.

Por su parte, Juventud Unida superó 1 a 0 a San Martín de Roberts en séptima y en décima, ganaron los roberenses, 3 a 1.



LAS POSICIONES

Hasta el momento, así están las posiciones en las cinco categorías de los torneos de la Liga Amateur de Deportes:

PRIMERA DIVISIÓN J. G. E. P. GF. GC. Pts.

EL LINQUEÑO 5 5 0 0 9 0 15

ARGENTINO (L) 5 4 0 1 14 5 12

DEPORTIVO PINTO 6 4 0 2 10 5 12

A. J. MASCHERANO 5 3 2 0 6 2 11

PINTENSE 6 3 0 3 8 12 9

DEPORTIVO ARENAZA 6 2 2 2 7 9 8

SAN MIGUEL (L) 5 2 1 2 8 7 7

ATLÉTICO BAYAUCA 6 2 1 3 9 9 7

ATLÉTICO ROBERTS 6 2 1 3 6 7 7

ATLÉTICO PASTEUR 5 1 3 1 6 6 6

SAN MARTIN (R) 6 1 1 4 4 11 4

C.A.S.E.T. 6 1 1 4 6 14 4

JUVENTUD UNIDA 5 0 0 5 4 10 0

DECIMA DIVISIÓN J. G. E. P. GF. GC. Pts.

A. J. MASCHERANO 7 7 0 0 36 3 21

EL LINQUEÑO 5 5 0 0 14 1 15

ATLÉTICO PASTEUR 6 4 1 1 16 5 13

ATLÉTICO ROBERTS 6 4 1 1 11 1 13

VILLA FRANCIA 6 3 0 3 9 8 9

DEPORTIVO PINTO 6 3 0 3 7 11 9

PINTENSE 6 2 2 2 6 8 8

SAN MARTÍN (R) 6 2 0 4 6 17 6

C.A.S.E.T. 4 1 0 3 2 7 3

ARGENTINO (L) 5 1 0 4 2 11 3

JUVENTUD UNIDA (L) 7 1 0 6 6 29 3

DEPORTIVO ARENAZA 6 0 0 6 4 18 0

NOVENA DIVISIÓN J. G. E. ´P. GF. GC. Pts.

A. J. MASCHERANO 4 4 0 0 31 0 12

EL LINQUEÑO 4 4 0 0 20 2 12

DEPORTIVO PINTO 5 3 1 1 8 6 10

ARGENTINO (L) 3 2 0 1 5 7 6

DEPORTIVO ARENAZA 4 1 2 1 4 15 5

JUVENTUD UNIDA (L) 4 1 1 2 5 13 4

ATLÉTICO ROBERTS 5 1 0 4 6 10 3

PINTENSE 5 1 0 4 3 20 3

C.A.S.E.T. 4 0 0 4 3 12 0



OCTAVA DIVISION J. G. E. P. GF. GC. Pts.

A. J. MASCHERANO 5 5 0 0 31 3 15

EL LINQUEÑO 4 3 1 0 7 2 10

ARGENTINO (L) 5 3 1 1 9 7 10

DEPORTIVO PINTO 6 3 1 2 7 9 10

SAN MARTIN (R) 3 2 0 1 6 5 6

JUVENTUD UNIDA (L) 4 2 0 2 7 11 6

DEPORTIVO ARENAZA 4 0 2 2 1 13 2

VILLA FRANCIA 4 0 1 4 1 11 1

PINTENSE 3 0 0 3 1 5 0

C.A.S.E.T. 3 0 0 3 1 5 0



SEPTIMA DIVISIÓN J. G. E. P. GF. GC. Pts.

EL LINQUEÑO 5 5 0 0 17 3 15

DEPORTIVO PINTO 6 4 0 2 9 3 12

JUVENTUD UNIDA 5 3 2 0 6 2 11

A.J. MASCHERANO 5 3 1 1 12 3 10

PINTENSE 5 2 0 3 5 11 6

ARGENTINO (L) 4 1 2 1 5 3 5

ATLÉTICO ROBERTS 7 1 2 4 8 12 5

C.A.S.E.T. 5 1 2 2 5 10 5

SAN MIGUEL (L) 4 1 1 2 8 11 4

SAN MARTÍN (R) 4 1 0 3 1 4 3

DEPORTIVO ARENAZA 4 0 0 4 2 16 0