Sarmiento de Germania empató frente al ganador del "Clausura", Deportivo Alberdi

En un encuentro disputado para cumplir con el fixture, cerrando el certamen "Clausura" de fútbol 2018 de la Liga Deportiva Central Vedia, el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania empató como local sin goles con el elenco que se adjudicó esta etapa del campeonato liguista, el vigente campeón Deportivo Alberdi, conjunto que al igual que sus "primos" de Matienzo de Alberdi, ganador del "Apertura", esperan en semifinales para definir el campeón del año.

Los dos equipos "cuidaron" soldados para lo que se viene, la parte decisiva del año futbolístico de la Liga vediense, que tras el parate de este fin de semana por la "Fiesta del Caballo" en la ciudad de Vedia, se disputarán los cuartos de final, a cara o cruz y en un solo partido.

En esa instancia, Sarmiento de Germania (tiene la ventaja de localía por haber sumado más puntos en los dos torneos) recibirá a Leandro N. Alem.

Por su parte, Atlanta de Vedia será anfitrión de Huracán de Diego de Alvear y los dos ganadores de esas llaves se mediran en semifinales con Matienzo (juegan el ex Pintense, Jorge Rojas, y el ex Deportivo Pinto, Carlos Mansilla) y Deportivo Alberdi, elenco donde militan los ex Pintense y Deportivo Pinto (pasaron por ambos clubes), Oscar "Pelusa" Olguín y Alejandro Irusta.

Debe destacarse que si ganan Atlanta y Sarmiento (G), los "verdes" de nuestro Distrito se medirán con Deportivo Alberdi, mientras que si pasan los orientados por Alberto "Ratón" Ocampo y los de Diego de Alvear, será Matienzo el rival de los germanienses en semifinales.

El pasado domingo en la pujante localidad de nuestro Partido, tuvieron los locales varias bajas, por suspensiones de una fecha por acumulación de amarillas, no jugando por ese motivo Daniel Uhart, Tomás Marcelo, Juan Manuel Garnica y Eduardo Torres, en tanto que así formaron los equipos:

SPORTIVO SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Mauricio Torres; Silvio Oliva, Facundo Varela, Ignacio Valenza y Lucas Quinteros; Gonzalo García y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López, Pablo Verggini, Alexis Echegaray y Ramón González.

DEPORTIVO ALBERDI: Kevin Andrés; Alejandro Irusta, Emanuel Quiroga, Pablo Arias, Ángel Ledesma, Norberto Lavallén, Gabriel Contreras, Alejandro Marzol, Sebastián Cuello, Oscar Olguín y Juan Zárate. D.T.: Pablo Olguín. Sup.: Rubén Lavallén, Alfredo Schenoni, Braulio Balmaceda, Federico Silvestre y Lucas Barea.

En el preliminar de Segunda división, Deportivo Alberdi (bicampeón de la temporada) goleó 4 a 1, con tantos de Lucas Barea, Benítez y Marcelo Perafán (2), en tanto que la conquista de los germanienses fue un autogol de un zaguero alberdino.

Sportivo Sarmiento de Germania formó con Sebastián López; Ezequiel Miranda, Gonzalo Torres, Lucas Camino, Walter Rizzo, Leonardo Roldán, José González, Facundo Quinteros, Ramón González, Franco Valdez y Pablo Verggini. D.T.: Alberto Ocampo. Luego ingresaron Alexis Echegaray, Jacobo Gnasso, Gonzalo Oliva y Ezequiel Bianchi.

También goleó en Sub-18 Deportivo Alberdi, por 4 a 2. Los tantos de Sarmiento fueron marcados por Mendoza y Benetti, mientras que para el ganador anotaron Sosa, Marzol, Almirón y Altamiranda.

OTROS RESULTADOS

En primera división, los otros resultados fueron los siguientes:

Matienzo de Alberdi 8 (goles de Gonzalo Altamiranda -2-, Urquiza -2-, Emanuel Assandri de penal, Matías Romero, Pablo Moreyra y el restante en contra) vs. Defensores de Christophersen 0; Yrigoyen de Alem 0 vs. Atlanta de Vedia 3 (Citterio y Puzzi -2-); Sarmiento de Vedia 1 (Quiroga) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (Sánchez) y Ancalú de San Gregorio 0 vs. Leandro N. Alem 1 (gol de Leonardo Plouganou).

En segunda división, Matienzo de Alberdi 4 (Ochoaizpuro, Peñiñores y Lavallén -2-) vs. Defensores de Christophersen 1 (Monzón); Yrigoyen de Alem 1 (Crebay) vs. Atlanta de Vedia 4 (Laboreau, Bogarín y Paroldo); y Sarmiento de Vedia 4 (Ríos -3- y Brusasca los goles) vs. Huracán de Diego de Alvear 0. Libre quedó Ancalú de San Gregorio.

En Sub-18, completando la última fecha, Ancalú de San Gregorio goleó 9 a 0 a Leandro N. Alem.