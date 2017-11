A Pintense no se le abre el arco rival y continúa cosechando derrotas

Sigue sufriendo y mucho por su falta de gol el primer equipo del Club Atlético Pintense y nuevamente perdió como local (tercer traspié en su reducto), al ser vencido en el estadio "Rubén E. Viale" por la mínima diferencia por el ascendente Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, por la octava fecha del campeonato "Primavera Verano" 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.



El único tanto del encuentro llegó cuando expiraba la etapa inicial, anotado por Nicolás Lencina, quien definió con categoría tras recibir un pelotazo que llegó a espaldas de los dos lentos zagueros centrales del C.A.P., definiendo "Nico" por encima del arquero Pablo Héctor Maffía, cuando este salió de su valla para tratar de "atorar" al delantero pasteurense.

Como le había pasado en los anteriores cotejos en su estadio, y el jueves 23 pasado cuando perdió 2 a 1 en la visita a El Linqueño (gol de Sebastián Pajón para el C.A.P), los blancos no estuvieron finos en el manejo de la pelota, y aunque buscaron llegar al arco rival tratando se asociarse, casi no tuvieron problemas el cuidapalos Luciano Lencina y sus zagueros, salvando el "1" huésped en la más clara que tuvieron los albos en los iniciales 45 minutos.

Por el otro lado, los pasteurenses llegaron con peligro dos veces, una vez bien resuelta por Pablo Maffía en el mano a mano con un delantero rival, y otra fallada por Luciano Lencina, quien sobre los 44´ iba a tener revancha y puso el 1 a 0 para los "verdes", con el cual se fueron al descanso.

Cuando reanudaron, Pintense quedó con línea de tres en el fondo (salió Fernando Acosta y volvió a jugar el "Flaco" Sullings), y como una semana antes frente a Deportivo y Social Arenaza, salió a quemar las naves, buscando el empate y a tal efecto, creó media decena de opciones de gol, ninguna convertida, con lo cual nuevamente el C.A.P. se quedó con las manos vacías.

Ya a los 10´ lo tuvo el ingresado Luis Alberto Sullings, quien remató de afuera, el balón rebotó en un defensor y se fue al córner y a los 22´, se perdió un gol increíble (tras una mala salida desde el fondo de Franco Bello) el elenco de Juan Carlos Gho, con la pelota rebotanto dos veces providencialmente en jugadores que estaban en la boca del arco, hasta que finalmente -tras tapar a medias el cuidapalos Lencina-, rechazó definitivamente un defensor pasteurense.

Promediando el complemento salió rápido de contra el conjunto de Luis García y Luciano Lencina no alcanzó a tocar el balón frente a la valla local, mientras que por el otro lado, Pintense falló de allí al final una y otra vez a la hora de definir e, inclusive, sus jugadores reclamaron penal en un ataque, pero el árbitro Carlos Agustín Riglos dejó seguir.

A los 41´, Mariano Ugartemendía remató por arriba del travesaño desde el corazón del área; a los 45´ lo tuvo otro que ingresó en el complemento, Pedro Francisco Alifano, pero respondió bien el portero de Pasteur, y en tiempo de descuento, remató al gol el tercer ingresado en el segundo parcial, Juan Manuel Garnica, pero volando abajo y contra su palo derecho, "Leo" Lencina salvó una vez más a su valla, en la última chance que tuvo Pintense para al menos alcanzar el empate que merecía con creces.

Así, nuevamente perdió puntos en su estadio el C.A.P., equipo que ya aguarda el final de la temporada y espera sumar puntos en las dos fechas que le faltan disputar (ante Atlético Roberts y Argentino de Lincoln), pensando ya en la temporada futbolística 2018.

SÍNTESIS E INFERIORES

Arbitró Carlos Agustín Riglos (fueron líneas asistentes Juan Martín Pereyra y Nicolás Giordano) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta (Luis Alberto Sullings), Julio Federico Martínez y Paolo González; Lautaro Borao, Diego G. Ponti, Sebastián Pajón (Pedro Francisco Alifano) y Fausto Guagnini (Juan Manuel Garnica); Franco Patiño y Mariano Ugartemendía. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Federico Piccardo, Jonathan Suárez, Francisco Gómez y Rodrigo Cufré.

ATLÉTICO PASTEUR: Leonardo Lencina; Franco Bello, Luis Lencina, Juan Lencina y Cristian Pacheco (Flavio Chiattellino); Juan Esteban Moralejo, Santiago Berenguer y Francisco Lencina (Mario Morales); Luciano Lencina, Nicolas Lencina (Matías Gómez) e Iván Martínez. D.T.: Luis García. Sup.: Axel Chiattellino, Agustín Acuña, Carlos Coria y Lucas Chiattellino.

En los preliminares, Pintense se impuso 3 a 1 en décima división, con goles que anotaron Mateo Garafulic, Axel Mansilla y Esteban Alifano, formando como sigue los dirigidos por Francisco Gómez:

Axel Barrera; Milos Banegas, Rodrigo Lloret, Ángelo González, Matías Jáuregui y Máximo Muro; Juan Ferro, E. Alifano, Camilo Brohme, Mateo Garafulic y Lucio Garafulic. Sup.: Axel Mansilla y Lucas Videla.

En octava, Pintense triunfo 4 a 0, con goles del ingresado Tomás Cabrera, Tomás Patiño y Samuel Videla en dos ocasiones, alistando los blancos a este conjunto:

Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Samuel Barrera, Matías Santillán, Ramiro Móbbbili y Jonatan Aguiar; T. Patiño, Stéfano Ledesma, S. Videla, Nicolás Romero y Lautaro Acosta. D.T.: F. Gómez. Sup.: T. Cabrera y Francisco Víttori.