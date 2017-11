El Linqueño goleó a Argentino y continúa en carrera en el campeonato "Primavera Verano"

En los demás encuentros de la octava fecha del torneo "Primavera Verano" 2017 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, en uno de los esperados cotejos entre dos aspirantes a quedarse con el título, El Linqueño goleó 5 a 1 a Argentino de Lincoln, pese a lo cual el conjunto perdedor quedó en lo más alto de la tabla junto con Atlético Pasteur, aunque con un encuentro más disputado que el C.A.E.L.

Hugo Palmerola, Elías López, Gabriel Medina (en contra), Jonathan Simón y Ezequiel Petrovelli convirtieron para El Linqueño, mientras que el artillero del certamen, Martín Viñales descontó para el cuadro “fortinero”.

Por su parte, Juventud Unida de Lincoln, que venía de empatar con Deportivo Arenaza, visitó a Barrio Norte de América y los del Distrito de Rivadavia se impusieron por 2 a 1. Franco Troncoso anotó para la “Juve”, mientras que Ezequiel Spósito y Ezequiel Ferrer lo hicieron para el conjunto de América.

Finalmente, en Bayauca, Atlético local perdió 2 a 1 frente a Deportivo y Social Arenaza. Franco Varela abrió el marcador para los "vaqueros", mientras que Lautaro Sabino (en dos ocasiones) le dio la victoria al conjunto “Chapero”, habiendo quedado libre en esta jornada Atlético Roberts.

En cuanto a la séptima fecha, disputada entre miércoles y jueves pasado, cuando nuestra edición ya estaba en circulación, estos fueron los resultados:

Atlético Bayauca 1 vs. Deportivo Pinto 1; El Linqueño 2 vs. Pintense 1; Atlético Pasteur 3 vs. Atlético Roberts 1; Deportivo Arenaza 1 vs. Juventud Unida de Lincoln 1 y Argentino de Lincoln 4 vs. Barrio Norte de América 1.Libre quedó en esa ocasión San Martín de Roberts.

EN DIVISIONES FORMATIVAS Y EN VETERANOS

En divisiones formativas, Villa Francia recibió en dos categorías a Atlético Roberts, logrando los rojos dos goleadas a favor.

En décima fue por 5 a 0, con tantos de Martín Agustinelli (2), Jeremías Calabresi (2) y Lucas Orsi y así se alistó el conjunto granadense:

Máximo González; Matías Pérez, Elías Belén, Agustín Haberkon, Segundo García y Valentino Valenza; L. Orsi, J. Calabresi, Gabriel Odriozola, M. Agustinelli y Nicolás Micussi. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Benjamín Hernández, Valentino Bracco, Francisco Marcolini, Agustín Di Flavio, Jonathan Vicente, Valentín Valle y Máximo Martín.

En séptima, Villa Francia superó 4 a 2 a Atlético Roberts, marcando Juan Tettamanti, Agustín Ferrero (2) Bautista López, formando los "franceses" que dirige Marcos Andrada de esta manera:

Darío Saraco; Carlos Sánchez, Rodrigo Aguirre, Efraín Deuz, Santiago Villarino y Simon García; Ignacio Valenza, Alejo García, Agustín Ferrero, Emiliano Paganini y Juan Tettamanti. Sup.: Julián Martini, Catriel de León, Lautaro Reinoso y Bautista López.

Siempre en divisiones inferiores, los demás resultados de la octava fecha fueron los siguientes:

Décima: El Linqueño "A" 2 vs. Argentino de Lincoln 0; y Juventud Unida de Lincoln 6 vs. El Linqueño "B" 0.

Novena: El Linqueño "A" 1 vs. Argentino de Lincoln 4; y Juventud Unida de Lincoln 1 vs. El Linqueño "B" 0.

Octava: El Linqueño 1 vs. Argentino de Lincoln 4.

Séptima: El Linqueño 0 vs. Argentino de Lincoln 1.

En Veteranos: Atlético Ameghino 5 vs. Sarmiento de Vedia 2; Alumni de Vedia 2 vs. Atletico Pasteur 2; C.A.S.E.T. de El Triunfo 3 vs. Deportivo Arenaza 1 y Atlanta de Vedia 5 vs. Argentino de Lincoln 0.

Libres quedaron Sarmiento de Germania y Juventud Unida de Lincoln.

PRÓXIMA FECHA

En cuanto a la novena fecha, estos son los partidos previstos:

Atlético Roberts vs. Pintense; Deportivo Arenaza vs. San Martín de Roberts; Argentino de Lincoln vs. Atlético Pasteur (jugarían el sábado); Atlético Bayauca vs. Barrio Norte de América; y Juventud Unida de Lincoln vs. El Linqueño. Libre quedará Deportivo Pinto, cuyas inferiores recibirán a Villa Francia de Coronel Granada.