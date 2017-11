Deportivo sigue poniendo la mejilla y esta vez lo superó ampliamente San Martín de Roberts

Urgente necesita que termine el año futbolistico el primer equipo del Club Social y Deportivo General Pinto, ya que sigue sin ganar en el torneo "Primavera Verano" 2017 de fútbol, cierra las posiciones y no logra rendir al menos discretamente en los partidos que viene disputando por el último certamen de la temporada.

El pasado domingo su verdugo de turno fue San Martín de Roberts, elenco que venía a los tumbos pero que se recuperó venciendo 3 a 0 al "Depor", con doblete de goles de Juan Manuel Malvassora yel restante de Federico Lacunza, quien había ingresado poco antes en el elenco de Leonardo "Goyo" Benavídez.

Desde el inicio, salió a presionar el dueño de casa, llevando contra su área al "Depor", quien no hacía pie con su juvenil defensa y le costaba hacerse del balón, por lo cual se veía venir el gol de la apertura para los albirrojos.



Luego de un par de ataques punzantes del "Sanma", a los 19 minutos combinaron Julián Almada, Leandro Blázquez y Leonardo Gómez, este habilitó en buen momento a Juan Manuel Malvassora yquien fue elegido mejor jugador de la temporada no dudó, remató con violencia y dirección tras enganchar (luego de un rebote en un rival), y puso el balón contra el palo izquierdo de Sebastián Cisneros, para colocar el 1 a 0 parcial.

Tras el tanto, San Martín bajó un poco el ritmo, le dejó algo de protagonismo a los azules de nuestra ciudad y el juego se hizo más de ida y vuelta, con un par de chances de gol para cada equipo, aunque el 1 a 0 no se modificó cuando Rubén Darío Delgado los mandó al descanso de quince minutos.

Cuando reanudaron, el dueño de casa cambió en parte el esquema, ajustó su accionar ofensivo y comenzó a liquidar rápido el pleito.

Se jugaban 7´ cuando Leandro Blázquez habilitó a Jonatan García, este prolongó para Julián Almada, quien desbordó y mandó preciso centro, al corazón de las 18 yardas.

Allí estaba Santiago Posse, quien la dejó pasar con inteligencia y nuevamente Juan M. Malvassora tomó el balón de lleno y definió con certero shot al palo derecho de Cisneros, poniendo el 2 a 0 que ya le hizo todo muy cuesta arriba al "Depor".

Intentó atacar el conjunto de nuestro medio, buscando el descuento, pero no tuvo argumentos en ataque y por el otro lado, "Goyo" Benavídez mandó a la cancha, promediando el complemento, a Federico Lacunza y como ocurrió frente a Pintense, el jugador que volvió a club tras jugar en una Liga vecina hizo gala de su poder de definición a los 28´, sellando el resultado con una definición propia de un artillero.

Allí se acabó el partido, al que le quedaron casi veinte minutos de más, porque la historia ya estaba sentenciada, acumulando Deportivo Pinto otra preocupante derrota a su magro presente futbolístico.

SÍNTESIS E INFERIORES

Arbitró Rubén Darío "Lali" Delgado y así formaron los equipos:

SAN MARTÍN (R): Juan Fernández; Yonatan González (Matías Pérez), Ignacio García (Joaquín Sarco), Ezequiel Caliani y Leonardo Gómez; Julián Almada, Leandro Blázquez, Santiago Posse y Jonathan García; Damián Costantino y Juan Manuel Malvassora (Federico Lacunza). D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez y Diego Rojas.

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Facundo Topa, Martín Pérez, Carlos Elio Barrera (Facundo Cau) y Franco Barnetche; Rodrigo Smith (Rogelio Planes), Eric Smith, Carlos Ciucci y Maximiliano Martínez; Santos Nesprías (Sebastián Leonarda) y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonarda. A.S.: Luciano Anzani.

Por otra parte, el miércoles anterior, en el estadio "Leonardo Costa" de El Linqueño, Deportivo Pinto empató 1 a 1 con Atlético Bayauca, por la séptima fecha jugada entre semana.

El "Depor" se puso en ventaja a los 7 minutos con gol del juvenil Andrés Mc Cormick, y Atlético Bayauca logró el empate sobre la media hora del complemento, por intermedio de Fernando Almirón.

En cuanto a las divisiones inferiores, el sábado en décima empataron 1 a 1 San Martín y Deportivo Pinto (gol de Agustín Toledo), formando el elenco azul de esta manera:

Lorenzo Orsi; Federico Cáceres, Santiago Topa, Mateo Quiroga, Gastón Risso y Santiago Pérez; Federico Tucci, A. Toledo, Nahuel Espíndola, Ignacio Guzmán y Bautista Videla. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Renzo Zavatarelli, Matías Fernández y Gonzalo Blas Martínez.

En novena triunfo el "Depor" 3 a 0, con tantos de Tomás Bartucci, Luciano Mansilla y César Luna Pollastrini, en tanto que el domingo, como preliminar del match de primera, San Martín goleó a Deportivo en octava, por 7 a 0.

OPINAN LOS DT

Tras la victoria de San Martín de Roberts 3 a 0, el técnico de Deportivo Pinto, Maximiliano Leonardi, dijo sobre el encuentro:

"Enfrentamos al equipo con mejores jugadores de la Liga, con una buena camada y con (Leonardo) Benavídez trabajando hace mucho como técnico del equipo. Nosotros venimos mal, nos hacen un gol y nos venimos abajo. Cambiamos el esquema para tratar de parar al medio campo de ellos, pero nos fuimos un gol abajo (el cabo del primer tiempo) y eso nos complicó todo".

Pese a la amargura por una nueva derrota, "Maxi" rescató como positivo que "Apostamos mucho a los chicos del Club, pusimos una defensa joven y creo que queda un equipo armado para el año próximo. Nos cuesta meter goles y cuando nos hacen uno, nos caemos. Yo tengo pensado descansar cuando termine este torneo, la cabeza no está bien y seguramente en Deportivo habrá cambio de comisión, pero seguro que yo no seré el entrenador".

Finalmente, Leonardi señaló que "Me gustaría trabajar en inferiores, lo positivo que rescato es que tenemos jóvenes con mucho futuro, con tres pibes de 16, 17 y 18 que jugaron hoy (por el domingo) en defensa. Igualmente, las cosas no se dan como queremos, pero igual hay que meterle hasta el final del torneo. Quiero lo mejor para estos jugadores y soy el responsable de esto que está pasando. Prometí no bajarme del barco hasta el final del certamen y voy a cumplirlo", cerró el conductor táctico de Deportivo.

Por su parte, Leonardo Benavídez dijo en diálogo con Claudio Cuellas de FM "Fantástica" de Roberts:

"Teníamos que cambiar la imagen que veniamos dejando, porque sufrimos mucho los partidos perdidos como local. Teníamos que demostrarle a la gente para que está este equipo, sin dudas para seguir peleando, sumar todos los puntos que quedan y ver donde terminamos al final del campeonato".

Sobre el match, "Goyo" dijo:

"La idea era jugar, agarrar la pelota, cuidarla y jugar. Por momentos lo hicimos bien, aprovechamos oportunidades, cosa que no paso en otros partidos. Hay que mirar para adelante y seguir sumando puntos, para terminar lo más arriba posible", agregando como colofón:

"La idea de los dirigentes de San Martín es jugar el Federal ´C´, ojala se de, porque ultimamente hicimos campañas buenas, dejamos al club arriba y eso sería un premio para los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Sería muy bueno para la ciudad, el Federal ´C´ otro nivel de competencia", concluyó.