Carnaval de Lincoln 2023: la ciudad se prepara para vivir la gran fiesta artesanal

Luego de dos años de ausencia, durante el mes de febrero, Lincoln presentará una nueva edición de sus tradicionales corsos. La Capital Nacional del Carnaval Artesanal está lista para el gran despliegue de muñecos de cartapesta, sus majestuosas carrozas y divertidas comparsas. Así, toda la ciudad se prepara para recibir durante el 10, 11, 12, 18, 19, 20 y 21 de febrero a miles de visitantes que esperan disfrutar de siete noches de la fiesta popular a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires.

“Hay una gran expectativa desde todas las áreas del Municipio y eso tiene que ver con el regreso de la fiesta mayor que tiene Lincoln”, expresó César Ferreyra, subsecretario de Turismo y agregó: “todo linqueño lo lleva en la sangre. El carnaval es muy importante, tenemos 130 años de historia que transgreden durante todos los procesos a todas las familias; algunas llevan años trabajando para el mismo”.

Al respecto, el funcionario explicó que “después de dos años hay que reorganizar todo, desde la logística y los sistemas de operatividad hasta la coordinación con todas las personas involucradas” y aseguró que, a pocos días del arranque, “estamos muy contentos; ya comenzamos con el armado de las tribunas y el escenario. No nos olvidemos que el carnaval comienza en Lincoln un mes antes en todos sus pueblos; allí hubo días donde se duplicó la cantidad de gente que vive en las localidades, y eso es algo único”.

Desarrollo turístico

En cuanto a la cantidad de público que se recibirá durante los fines de semana del carnaval, Ferreyra aseguró que “de la fiesta mayor se desprenden todos los demás eventos. Lincoln tiene una identidad cultural bastante arraigada en la cual, de cada cosa, nosotros hacemos un evento, como la Expo Queso” y expresó: “Acá hay un gran número de artesanos, mucho poder de productividad y pymes. El linqueño está acostumbrado a emprender”.

De esta manera, comentó que se recibe una importante cantidad de visitantes durante todo el año que no solamente asiste a los eventos; sino que también eligen a la ciudad para descansar o realizar turismo rural, una práctica en auge luego de la pandemia.

Además, comentó las importantes obras de remodelación en el Parque General San Martín que se vienen realizando y que mejorarán la zona de camping y cabañas para albergar turistas. “Queríamos llegar a su remodelación total para esta edición del carnaval, pero sabemos que la obra pública tiene sus tiempos; ojalá podamos seguir en la próxima gestión y contar con el parque 100% del parque terminado para el carnaval 2024”.

Respecto a la capacidad hotelera de la ciudad, Ferreyra sostuvo que “hoy los hoteles están ocupados en un 100%”, y afirmó que Lincoln tiene una variedad de precios en hoteles y, además, se lanzó la tercera edición del Plan Anfitrión, que se basa en que los que tengan algún lugar para alquilar lo ofrezcan mediante el municipio y el turista los utilice como vía de solución para evacuar dudas y conseguir hospedaje. “Tratamos de asegurarle al turista con imágenes y demás cómo está el lugar para que no haya inconvenientes y, obviamente, se asegura que la persona que va a alquilar, sea alguien confiable”, aseguró.

Masivo público

Durante las siete noches de carnaval, Lincoln espera a más de 40 mil personas por cada noche que llegarán de la Región y de todo el país. “Tenemos un show muy esperado como es La Konga y por lo que venimos viendo, con la venta de tribunas, mesas y hoteles nos hace suponer que esa noche va a haber mucho público visitante”, resaltó el funcionario y mencionó que además se presentarán Migrantes, Jorge Rojas, La Beriso, FMK, Rodrigo Tapari y Dale Q´Va.

Por otro lado, respecto a la modernización del sistema online de tribunas y mesas implementado este año, explicó que la venta manual “era un problema porque se excedían las capacidades y no le generábamos previsibilidad a las personas que nos visitaban” y aseguró que “lo que queremos mostrar es transparencia y un orden que antes no había. Nuestra idea es que la gente venga temprano al carnaval, que disfrute los shows y que no venga a las 11 de la noche”.

Además, expresó que “el carnaval es una gran industria sin chimenea y el linqueño lo tiene que pensar así, tenemos que cuidar nuestra fiesta porque es la de cielo abierto más importante de toda la provincia de Buenos Aires”.

Opciones turísticas

Durante la época del carnaval, el Municipio organizó distintas visitas guiadas a los museos de la ciudad como el Urcola y recorridos turísticos por comparsas y talleres carroceros para dar a conocer la identidad de Lincoln y para que se conozca cómo se trabaja en el armado del carnaval.

“Vamos a estar, en la página del municipio y en el Instagram de turismo, subiendo las actividades que vamos a tener previstas y que vamos a llevar a cabo para toda la gente que se quiera sumar”, aseguró.