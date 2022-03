El hockey de Rivadavia de Lincoln debutó en el Torneo Liga del Centro

El club Rivadavia de Lincoln debutó, este fin de semana, en el torneo oficial de Damas 2022 de la Asociaciòn Hockey Centro de la provincia de Buenos Aires (A.H.C.B.A). Lo hizo en primera división y en categorías juveniles.

En ese marco, las “Albirrojas” visitaron al poderoso club “Ciudad” de Bolívar, por la primera fecha de la Zona A. En primera división, el conjunto dirigido por José Luis Oro y Diana Frías igualó 1 a 1, con el tanto convertido por Jazmín Malvassora. Por su parte, los conjuntos juveniles Sub 14, Sub 16 y Sub 19, cayeron en todas las divisiones ante el local.

Torneo 2022

En este nuevo campeonato de la Liga del Centro, Rivadavia integra la Zona A de competencia junto a los clubes “Ciudad” de Bolívar, “Huracán” de Carlos Casares, “Hockey Bragado”, “San Martín” de 9 de Julio y “Club Social” de Junín.