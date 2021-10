Grave denuncia contra el director de Discapacidad del municipio de Lincoln

El responsable del área de Discapacidad del municipio de Lincoln, Germán Martínez, brindó una conferencia de prensa, luego de una denuncia realizada días atrás, por un supuesto maltrato a un concurrente del centro de día “Frida” en el que concurren personas con discapacidad. En la misma, estuvo presente la directora de la institución, Jorgelina García y la vicedirectora del establecimiento, Daniela Bestoso.

A raíz de la acusación, el director de Discapacidad, Germán Martínez, afirmó: “me pongo a entera disposición de la justicia, ya estoy aportando pruebas al hecho que se me imputa; lamentablemente no puedo contar sobre la causa debido al secreto de sumario, pero estoy muy tranquilo porque sé quien soy en esta comunidad; estoy entregado a la justicia, obviamente tengo que esperar los tiempos que la justicia tiene que no son los míos” afirmó.

En la misma línea Martínez, remarcó: “la justicia me va a dar la posibilidad de aclarar todo, la verdad siempre sale a la luz, estoy extremadamente tranquilo con lo que está pasando, aunque preocupado porque no puedo entender que haya gente con tanta maldad; estoy esperando que la fiscalía me pueda llamar para poder declarar, ya estoy aportando pruebas. Yo voy a ir contándoles porque necesito limpiar mi nombre que lo ensuciaron de manera maliciosa por lo cual tendré mi tiempo legal para lo que suceda después de que esto salga a luz y transmitir tranquilidad a mi familia que es la que me sostiene”. Y siguió, “estoy tranquilo porque sé que la sociedad de Lincoln sabe quien soy, desde ese lugar no tengo nada que ocultar, estoy a disposición de la justicia” finalizó.

En la puerta de la municipalidad de Lincoln, un grupo de madres se presentaron para hacer oír su reclamo en disconformidad con las autoridades del centro de día “Frida” y en apoyo a la familia que denuncia el supuesto maltrato.

En declaraciones a los medios presentes, Vanesa, mamá de uno de los concurrentes al hogar de día, contó: “todo comenzó cuando nos cortaron la comunicación con los orientadores, no entendíamos el motivo y nos empezamos a reunir con los padres. Supuestamente desde Frida, nos decían que era por la organización, para manejarse mejor dentro de la institución y que solo nos teníamos que dirigir a ellos; empezamos a dirigirnos a ellos, pero nunca le transmitían a los orientadores nuestras necesidades, luego nos avisaron que hubo un despido y les hicieron firmar a todos los profesores una nota, donde decía que tenían prohibido hablar con los familiares de los concurrentes a Frida; nosotros queremos una respuesta”, afirmó.