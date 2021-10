Rivadavia recibió a la deportista linqueña Avril García

Ayer, el club Rivadavia de Lincoln brindó un cálido recibimiento a la deportista Avril García, jugadora de vóley y miembro de la selección argentina que viajó al mundial en México hace unas semana y fue la figura en el partido ante Estados Unidos.

El salón principal del club Rivadavia de Lincoln se colmó de aplausos cuando ingresó Avril por la puerta lateral. Amigos, familiares, colegas del deporte y miembros de la comisión directiva del club se hicieron presentes en el acto de bienvenida.

En diálogo con Democracia, Avril García mostró su emoción al recibir tanto afecto de la gente: “estoy muy feliz por esto, no me lo esperaba”, en cuanto al partido clave ante Estados Unidos, remarcó: “justo el dia que jugamos era mi cumpleaños así que tenía mucha adrenalina y emoción; siempre dándolo todo, nosotras sabíamos que era un rival difícil pero nosotros no éramos un rival fácil, creemos que fue el mejor partido que jugamos y estuvimos a nivel siempre”.

“Representar a Rivadavia me genera mucha alegría porque fue el club que me formó toda mi vida, fue un club que siempre me abrió las puertas en todo momento” afirmó Avril.

Por otro lado, su entrenadora Claudia Zanini contó: “Avril llegó a los ocho años al club y siempre se destacó por sus golpes claros, por sus ganas, por venir con lluvia, viento y frío. Trabajamos todo el invierno, el 2020 y el 2021 y llegó en una espléndida condición al mundial”, finalizó.