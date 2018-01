Terapia Ocupacional, una disciplina para mejorar la calidad de vida

Sofía Bottaro es una joven linqueña de 25 años que vive en Capital Federal desde 2011. Allí cursó sus estudios en la Universidad de San Martín y, en diciembre del año pasado, obtuvo el título de Licenciada en Terapia Ocupacional.

En la actualidad, trabaja para una empresa de internación domiciliara, realiza estimulación cognitiva en una residencia geriátrica y atiende a pacientes de entre 2 y 103 años.

En diálogo con Democracia, contó de qué manera se desempeña, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario y de la contención entre los profesionales al trabajar con patologías tales como parkinson, parálisis cerebral, demencia y autismo, entre otras.

- ¿En qué consiste la terapia ocupacional?

- La terapia ocupacional es una disciplina que tiene como objetivo la instrumentación de las ocupaciones que cada una de las personas desempeñaba previo a la adquisición de su patología. Lo que hace el terapista ocupacional es asistir a la persona para que alcance un nivel de independencia funcional acorde a sus capacidades y pueda modificar aquellas habilidades que han sido disminuidas. La terapia ocupacional, como profesión, puede desempeñarse en tratamientos de lesiones cerebrales, ACV, lesiones medulares, parkinson, parálisis cerebral, rehabilitación post fracturas, es muy amplio. Involucra también a la geriatría, la discapacidad intelectual, salud mental, integración sensorial e intervención comunitaria. Nosotros, generalmente, trabajamos en un equipo compuesto por un neurólogo, kinesiólogos y terapistas ocupacionales.

- ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan con los pacientes?

- Yo me dedico a la rehabilitación neurológica de pacientes adultos y tengo dos pediátricos. Acorde a la patología se hace una evaluación inicial del paciente y se ponen objetivos a corto y largo plazo. A veces ocurre que vemos que esos objetivos no se pueden cumplir, entonces, lo vamos graduando a lo largo del tratamiento. De repente hay avances geniales, que no los esperábamos, y lo logran, y es una satisfacción tremenda, para mí y para ellos, ni hablar de los familiares que están a la expectativa de la evolución. Y despuéshay casos más crónicos, donde nuestros objetivos son chiquitos y más a largo plazo.

- Uno de tus pacientes es Carlín Calvo, ¿Cómo es el vínculo con él?

- A Carlín lo empecé a ver hace poco tiempo, tenemos dos sesiones por semana, de una hora cada una, en su domicilio. Desde la empresa en la que trabajo me llegó su nombre y no esperaba encontrarme con él. Es un personaje, hay muchas risas en el día a día, yo le cuento anécdotas mías y nos reímos mucho. Salimos a caminar y, en la vía pública, la gente lo reconoce enseguida. La semana pasada una persona iba en auto, frenó en el medio de la calle, puso balizas y se bajó a abrazar a Carlín, es hermoso ver el reconocimiento de la gente, el afecto que le tienen por su trayectoria y su persona. Lo aprecian mucho y se lo demuestran constantemente, se sacan fotos con nosotros cuando nos cruzan.

- ¿Qué reflexión hacés respecto del trabajo en equipo?

- Yo considero que es fundamental el trabajo en equipo, sobre todo con pacientes que sufrieron ACV, que tienen parkinson, parálisis cerebral, autismo, entre otras. Ellos necesitan contención todos los días, en lo psicológico y lo emocional. La familia también lo necesita porque es un desgaste importante. Además, el trabajo en equipo nos nutre a nosotros como profesionales: si a mí me surge alguna inquietud respecto del tratamiento de un paciente sé que lo puedo consultar con el neurólogo o el kinesiólogo para resolverlo junto a ellos. Apuntamos todos a lo mismo: a mejorar la calidad de vida del paciente, a que logre hacer cosas con menor dificultad. También nos contenemos entre nosotros, hablamos bastante porque hay casos en los que además de haber sufrido un ACV o tener parkinson, también tienen cáncer, entonces es difícil trabajarlo porque ellos vienen con una carga emocional muy fuerte y nos la transmiten. Entonces buscamos charlarlo con los psicólogos del equipo o del paciente porque se hace duro, se trabaja todo el tiempo con patologías fuertes.

- ¿Cuáles son tus planes a futuro en lo que respecta a la profesión?

- Mi idea es quedarme en Buenos Aires para continuar formándome, adquirir más experiencia, conocer y trabajar con distintos casos, acá hay muchos espacios para insertarse como terapista ocupacional. Quiero seguir aprendiendo, hacer más cursos de formación y luego quisiera volver a Junín, es una posibilidad que tendré en cuenta pero más adelante.