Se realiza una mateada en Chacabuco por los 30 años de la Marcha del Orgullo

Cada mes de noviembre se realiza la Marcha del Orgullo en Argentina y congrega a personas que luchan por sus derechos. Al respecto, Lara Molina, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Chacabuco, señaló que “hace treinta años, cuando se llevó a cabo la primera marcha del orgullo LGBTI nacional, aproximadamente unas 300 personas salieron a la calle a reclamar por sus derechos. En ese momento, las personas salían con la cara tapada para que sus trabajos no corrieran peligro y para que en su vida social no exista violencia a raíz de su orientación sexual o de su género. Treinta años después, estamos celebrando la conquista de varios derechos, entre ellos el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género; mucha gente se pregunta ‘¿Orgullo de qué?’, de todo lo logrado”.

Este domingo 28 de noviembre, a partir de las 19 y hasta pasadas las 23, se efectuará una mateada en la plaza San Martín de la ciudad de Chacabuco, con el objetivo de impulsar distintas actividades para la conquista de nuevos derechos. Además, en el lugar se harán testeos de VIH junto a la ONG LGBTI+ Chacabuco y LGBT+ Alberti. La actividad es abierta a toda la comunidad chacabuquense. “Hoy por hoy, lo que se está pidiendo es la Ley Antidiscriminatoria. Si bien tenemos una Ley de Discriminación, que data del año 1995, hay que tratar de aggiornarla para que abarque más cuestiones como la promoción de los derechos, para que la gente pueda vivir sin tanta discriminación”, indicó Lara Molina y agregó que “en vez de marcha hacemos mateada para que la gente disfrute de la música, va a ver teatralización, fuegos artificiales sin sonido, solo luces, e invitamos a toda la comunidad para que venga a apoyar”.

“La discriminación no solo atraviesa a nuestro colectivo, sino también a la sociedad en su conjunto, por distintas razones”, dijo la funcionaria municipal Lara Molina y añadió que: “cuando hacemos estas actividades, apoyando los derechos y en contra de la discriminación, abarca a todos y pueden venir con su mate a escuchar música, levantar una pancarta, pedir asesoramiento, vamos a estar haciendo testeos de VIH, va a ser una tardecita noche con música, alegría y mucho color. Necesitamos del acompañamiento de la sociedad en su conjunto, para terminar con la discriminación”. Por otro lado, Lara Molina señaló que “el colectivo LGTBI ha sido muy dañado, vapuleado, muy dejado de lado, hoy por hoy podemos decir que hemos conquistado muchos derechos y que hay que seguir avanzando en esto”.

La Marcha del Orgullo

El portal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina destaca que “la Marcha del Orgullo se enmarca en el trabajo por la promoción y la defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+. En el año 2021, la Comisión Organizadora estableció como principal consigna la ‘Ley Integral Trans Ya’, además de los históricos reclamos por: lograr una nueva ley antidiscriminatoria; una ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis; la separación entre Iglesia y Estado; los derechos sociales y laborales para les trabajadores sexuales y la no criminalización; el freno a la violencia policial e institucional; y la igualdad real con políticas públicas y presupuesto”.

El Día del Orgullo se celebra internacionalmente el 28 de junio, en conmemoración de la revuelta de Stonewall, ocurrida en 1969. Las respectivas marchas en los distintos países se realizan en días anteriores o posteriores. En nuestro país, se consensuó en 1997 correr la realización de la marcha para el mes de noviembre. Más allá que se argumenta que esto sucede por las frías temperaturas de junio. El cambio de fecha conmemora la fundación –un 1° de noviembre de 1967– del colectivo Nuestro Mundo, la primera organización disidente de nuestro país y de América Latina. La Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersex y Queer, que se realiza todos los años desde 1992 en la Ciudad de Buenos Aires, tiene el objetivo de visibilizar los principales reclamos, conquistas y el orgullo del colectivo en Argentina.