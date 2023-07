El Hospital Municipal habilitó una nueva sala de parto

El Hospital Municipal “San Luis” de Bragado habilitó ayer una nueva sala de parto. Durante el acto de presentación, el simbólico corte de cinta estuvo a cargo del intendente municipal, Vicente Gatica; la secretaría de Salud, Mónica Puso y la Obstétrica, Cecilia Rodríguez.

En el comienzo de la conferencia de prensa, la Secretaria de Salud refiriéndose al flamante espacio enfatizó: “este es un lugar cargado de emociones y afecto, acá comienza la vida, por eso nos llena de satisfacción presentar este espacio nuevo a la comunidad”.

Conforme con la habilitación del área, Puso recordó que sala que funcionó con aterioridad tenía más de 50 años y estaba dispuesta en otra parte del Hospital.

Seguidamente, sostuvo que “para concretar esta acción se consensuó con las/os profesionales del área como es habitual en esta gestión, y conjuntamente se decidió que la sala debía tener conexión con el sector materno infantil, cuestión que no ocurría con ubicación de la antigua sala de partos”, y agregó: “Es una construcción totalmente nueva, este Hospital desde el inicio de la gestión se viene renovando, no solo es la fachada exterior. La institución va innovando y no es el mismo Hospital que el del año 2015 cuando entramos”.

En esa línea, detalló los avances más importantes en las gestiones del intendente, Vicente Gatica durante estos años de gobierno en materia de salud: instalación nueva de luz, agua y gas natural, en lo que respecta a modernización tecnológica e internet en todos los sectores del nosocomio y APS, historia clínica digitalizada, equipamiento de vanguardia e infraestructura necesaria para la implementación de la misma.

Por otra parte, habló del nuevo sector de Neurocirugía, la renovación integral de la Unidad de Terapia Intensiva y de la zona quirúrgica con tecnología de última generación con seguridad biológica como en el mejor centro de salud de Capital Federal, entre otras acciones también mencionó la instalación de acondicionamiento frío/calor en salas de internación.

Para finalizar la funcionaria de Salud, destacó el trabajo de todas las áreas del municipio para concretar cada acción en el Hospital y ponderó la tarea del personal reconociendo la labor de ellos como inigualable.