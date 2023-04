Paloma Angione: “Me encantaría trabajar y vivir de la música”

Paloma Angione nació hace 19 años en Bragado y desde los 9 toma clases de canto. Desde chica descubrió su talento que la hizo ganar dos medallas de oro en los Torneos Bonaerenses, un viaje a Disney en el programa de Juanita Viales y en el 2019, en Baradero, su primer premio a nivel nacional como solista femenina de tango. Durante el 2022 fue una de las finalistas de Canta Conmigo Ahora, el programa conducido por Marcelo Tinelli y a principios de 2023 participó en Zárate de la Cumbre Mundial del Tango.

“En mi casa siempre se escuchó mucha música, y a los 9 años mis papás me mandaron a clases de canto grupal porque me gustaba cantar. Ellos decían que tenía buen oído, aunque tenía que aprender un montón”, contó Paloma y continuó “a los 11 me cambié a clases particulares y ahí hice mi primer tango. Siempre me gustó cantar variado, muchos géneros. Me acuerdo que empecé cantando Shakira, Adele, y con mi profesor buscamos otros géneros y arranqué con el tango”.

Allí interpretó por primera vez Naranjo en Flor y no paró. Comenzó a trabajar cada vez más en el género hasta que empezaron a llamarla de distintos lugares para cantar. “Era algo diferente. Que una nena de 11 años cantara tango no era algo común, entonces estaba bueno para el público”, reconoció y contó que a los 12 años apareció en el programa de Guido Kaczka, a los 14 se ganó un viaje a Disney en Me Gusta Tu Canción, conducido por Juanita Viale y obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Bonaerenses.

Su incipiente carrera comenzaba a dar frutos y fue en Baradero 2019 donde ganó su primer premio a nivel nacional como solista femenina de tango. Luego, llegó la pandemia y se frenó un poco, pero cuando pasó la volvieron a invitar y le dieron el premio revelación por ser tan chica y presentarse con tango. Ya durante el 2022, su nombre comenzó a hacerse más conocido gracias al programa Canta Conmigo Ahora de Marcelo Tinelli, donde llegó a ser finalista y a principios de este año concurrió a la ciudad de Zárate a la Cumbre Mundial del Tango, una competencia que genera un pase a Italia, donde se presentará en el 2024.

Paloma en Canta Conmigo Ahora

En relación a su participación en el programa de Tinelli, Paloma dijo que “fue una experiencia muy linda, porque ya había ido a otros programas, pero era más chica. Ahora, disfruté más y conocí muchas personas, me quedaron contactos y nos seguimos invitando a los shows”, y agregó “mi participación fue muy positiva, después de ahí tuve muchos shows, fue como un boom y todos los fines de semana tenía dónde cantar. Me ayudó a que la gente me conozca. La verdad que fue un antes y un después”.

Al respecto, la artista sostuvo: “Cuando volví a Bragado fue terrible, porque me pedían fotos y la gente me saludaba sin parar. Al día de hoy por ahí voy al supermercado y me piden fotos. La verdad que el cariño del público es súper contenedor y todos son muy respetuosos. Estoy muy agradecida de la gente porque soy lo que soy, gracias a eso”.

El rol de su familia

Angione manifestó que su familia cumplió un papel muy importante en toda su vida porque siempre se sintió apoyada. “Creo que si en mi casa no se hubiera escuchado música capaz no me hubiera conectado como lo hago”, reconoció y agregó que siempre la acompañan a todos lados y la respaldan. “Es bastante difícil la carrera. Si bien estoy empezando, ya me doy cuenta lo que es. Por eso, tener una familia que te apoye y te ayude está buenísimo porque en el ambiente del tango siendo mujer es complicado”.

Así, en cuanto a su marca distintiva, la artista dijo que “nunca llego a imitar, hago mi propia versión. Lo hago de forma natural, siempre trato de marcar la diferencia para que no quede como una imitación”.

Su futuro

Por último, Paloma se refirió a cómo se ven en algunos años y expresó: “la verdad que dejo que todo fluya bastante, sigo tomando clases y presentándome en distintos shows”, y agregó “quiero estudiar en alguna academia de canto para poder dedicarme correctamente. Me gustaría irme a Buenos Aires donde sé que puedo llegar un poco más lejos y aprender mucho más. Me encantaría trabajar y vivir de la música”. Al respecto, mencionó que ya tiene un CD con pistas pero que le gustaría sacar videoclips con sus propios temas. “Estoy viendo si este año puedo grabar”.